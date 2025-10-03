Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Mokytoja Veronika prabilo apie itin skaudžią netektį: „Kiek daug norėčiau papasakoti“

2025-10-03 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 10:55

Žinoma mokytoja Veronika savo socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu, kuriame kreipėsį į jau anapilin iškeliavusį tėtį.

Žinoma mokytoja Veronika savo socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu, kuriame kreipėsį į jau anapilin iškeliavusį tėtį.

0

Moteris skyrė jam jautrius žodžius ir papasakojo, ko tėtis ją išmokė.

Maldyvuose susituokė garsioji mokytoja Veronika: vaizdai atima žadą
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maldyvuose susituokė garsioji mokytoja Veronika: vaizdai atima žadą

Atsivėrė apie netektį

Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Prie jų bendrų nuotraukų, kuriose Veronika dar maža, o paskutinėje – jau suaugusi, ji rašė:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Be tavęs – jau 1826 dienos. 43 824 valandos. Kitaip tariant – 5 metai be tavęs. Kiek daug tau norėčiau papasakoti… Kaip norėčiau, kad būtum šalia bent vienai minutei. Bent vienai…

Kaip norėčiau tave apkabinti, kad tu žinotum! Tėtis – žmogus, kuris rodė tvirtumą, drąsą, ryžtą ir tą tikrą, tėtišką meile. Kas dar turite savo tėčius – paskambinkite jiems, apkabinkite juos, pasakykite, kaip juos mylite! Tėti, aš tavęs labai pasiilgau…“

 

