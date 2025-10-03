Mokytoja Veronika prabilo apie itin skaudžią netektį: „Kiek daug norėčiau papasakoti“

Moteris skyrė jam jautrius žodžius ir papasakojo, ko tėtis ją išmokė.
Atsivėrė apie netektį
Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prie jų bendrų nuotraukų, kuriose Veronika dar maža, o paskutinėje – jau suaugusi, ji rašė:
„Be tavęs – jau 1826 dienos. 43 824 valandos. Kitaip tariant – 5 metai be tavęs. Kiek daug tau norėčiau papasakoti… Kaip norėčiau, kad būtum šalia bent vienai minutei. Bent vienai…
Kaip norėčiau tave apkabinti, kad tu žinotum! Tėtis – žmogus, kuris rodė tvirtumą, drąsą, ryžtą ir tą tikrą, tėtišką meile. Kas dar turite savo tėčius – paskambinkite jiems, apkabinkite juos, pasakykite, kaip juos mylite! Tėti, aš tavęs labai pasiilgau…“
