Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Pamačiusi svetimų žmonių komentarus Ugnė Siparė išklojo atvirai: „Kodėl aš turiu tylėti“

2025-10-02 14:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 14:40

Savo gyvenimą socialiniuose tinkluose viešinantys žmonės dažnai gauna neapykantos kupinų komentarų. Ne išimtis ir televizijos laidų vedėja, nuomonės formuotaja Ugnė Siparė. Moteris nusprendė atsakyti visiems komentatoriams.

Ugnė Siparė (nuotr. soc. tinklų ir nuotr. spaudos pranešimo)
9

Savo gyvenimą socialiniuose tinkluose viešinantys žmonės dažnai gauna neapykantos kupinų komentarų. Ne išimtis ir televizijos laidų vedėja, nuomonės formuotaja Ugnė Siparė. Moteris nusprendė atsakyti visiems komentatoriams.

REKLAMA
2

Tai ji padarė įkeldama vaizdo įrašą į socialinį tinklą Instagram. Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ugnė Siparė. Atostogos Amerikoje
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ugnė Siparė. Atostogos Amerikoje

Rėžė atvirai

Vaizdo įraše žinoma moteris parodo kelis gautus komentarus ir pasakoja, kaip tai ją veikia.

REKLAMA
REKLAMA

„Atsikeliu šiandien ryte ir matau tokius komentarus. Pagalvojau, kodėl aš turiu tylėti ir kodėl aš turiu ignoruoti, nes aš noriu pasakyti. Visi galvoja, kad taip, ji dirba telike 15 metų, ji jau įpratusi, jos neveikia... arba – ji turi daug sekėjų, turbūt daug tokių žinučių gauna, tai jos neveikia... tai aš noriu pasakyti, kad ne, žinokit, mane veikia ir veikia labai stipriai“, – kalbėjo ji.

REKLAMA

Nepaisant to, Ugnė nustebino: nevyniojo žodžių į vatą sakydama, kad jais žmonės pakelia peržiūrų skaičių ir paprašė netikėto dalyko.

„Mano profilyje tokios žinutės ir tokie komentarai didina pasiekiamumą, įsitraukimą, daugėja peržiūrų, sekėjų. To pasekoje daugėja užsakovų ir pinigų. Todėl, mielieji, aš noriu paprašyt – jeigu jau skyrėte laiko parašyt piktą komentarą, parašykite 5, negi jum gaila? Jūs pažiūrėkite: plaukai patriušę, tas švarkas kažkoks gal, kur dar ta suvalkietiška tarmė... fui. Parašykit, žinau, kad norit“, – sakė U. Siparė.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų