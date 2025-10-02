Pamačiusi svetimų žmonių komentarus Ugnė Siparė išklojo atvirai: „Kodėl aš turiu tylėti“

Tai ji padarė įkeldama vaizdo įrašą į socialinį tinklą Instagram. Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Rėžė atvirai
Vaizdo įraše žinoma moteris parodo kelis gautus komentarus ir pasakoja, kaip tai ją veikia.
„Atsikeliu šiandien ryte ir matau tokius komentarus. Pagalvojau, kodėl aš turiu tylėti ir kodėl aš turiu ignoruoti, nes aš noriu pasakyti. Visi galvoja, kad taip, ji dirba telike 15 metų, ji jau įpratusi, jos neveikia... arba – ji turi daug sekėjų, turbūt daug tokių žinučių gauna, tai jos neveikia... tai aš noriu pasakyti, kad ne, žinokit, mane veikia ir veikia labai stipriai“, – kalbėjo ji.
Nepaisant to, Ugnė nustebino: nevyniojo žodžių į vatą sakydama, kad jais žmonės pakelia peržiūrų skaičių ir paprašė netikėto dalyko.
„Mano profilyje tokios žinutės ir tokie komentarai didina pasiekiamumą, įsitraukimą, daugėja peržiūrų, sekėjų. To pasekoje daugėja užsakovų ir pinigų. Todėl, mielieji, aš noriu paprašyt – jeigu jau skyrėte laiko parašyt piktą komentarą, parašykite 5, negi jum gaila? Jūs pažiūrėkite: plaukai patriušę, tas švarkas kažkoks gal, kur dar ta suvalkietiška tarmė... fui. Parašykit, žinau, kad norit“, – sakė U. Siparė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!