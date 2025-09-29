Justinas Gedminas po kovos Kaune atvirai apie komentatorius internete: „Trečdalis jų – „vatnikai“

Ekscentriškų kovotojų akistatoje pergalę iškovojo Justinas Gedminas (66,1 kg, 2-1 UTMA). Jis nugalėjo Žygimantą Kiudelį (64 kg, 0-2 UTMA), kuris pasidavė po antrojo raundo.
Po pergalės J. Gedminas nuskambėjo savo komentaru apie tuos internautus, kurie ieško nelegalių turnyrų transliacijų.
„Noriu perduoti vieną žinutę tiems žmonėms, kurie per „discordus“ nelegaliai žiūri transliacijas – grybai, moliai esat. Kiek čia tekainuoj atvažiuot, pasižiūrėt, paremt? Jūs tik skundžiatės ir plagijuojat, moliūgai“, – sakė J. Gedminas, sulaukęs plojimų „Žalgirio“ arenoje.
Vėliau J. Gedminas savo „instagram“ paskyroje mokė sekėjus kaip taupyti eurą po euro, kad mėnesio pabaigoje sutaupytos sumos užtektų bilietui į turnyrą arba transliacijai „pay-per-view“ platformoje.
J. Gedmino aštrūs pasisakymai kai kuriems internautams nepatiko ir jie ėmė „užsipuolė“ kovotoją komentarų skiltyse. Jiems galiausiai atsakymus pateikė pats J. Gedminas.
„Ta jų nuomonė man neįdomi ir aš paprastai tų komentarų neskaitau, bet šiandien neturėjau ką veikti, tai pagalvojau, kad padarysiu dar daugiau dramos ir kad jie dar labiau būtų nepatenkinti savo gyvenimu. Kas yra svarbu lietuviui? Svarbu, kad būtų smagu, o smagu tada, kai gali pasityčioti iš kito. Tai nuėjau pasityčioti. Aišku, tai nėra gerai ir negatyvo skleisti nereikėtų, bet kartais leidžiu sau tą padaryti.
Šiaip anksčiau pats buvau vienas iš jų, buvau nepatenkintas viskuo, visur mačiau negatyvą, bet niekada nepasiekiau tokio lygio, kad eičiau ir komentarus rašinėčiau ar net į asmenines žinutes dėliočiau savo nepasitenkinimą. Supraskim ir melskimės už juos. Man tokių žmonių gaila, nes jie patys nesupranta, kad yra nepatenkinti savo gyvenimu. Jie visą laiką gyvena „autopilotu“ ir nesupranta, kad savo pyktį bei purvą bando permesti ant kitų. Kartais jiems tai pavyksta, bet su manim – nežinau, aš kaip tik iš tų komentarų labai juokiaus.
Buvo labai juokinga nueiti pasižiūrėti į profilius tų žmonių, kurie rašo tuos komentarus. Tai didelė dalis iš jų, gal viena trečioji, buvo „vatnikai“, palaikantys rusų agresiją ir panašiai“, – teigė J. Gedminas.
