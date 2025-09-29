Kalendorius
Eurolyga

„Crvena Zvezda“ Eurolygoje startuos be keturių krepšininkų

2025-09-29 22:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-29 22:20

Belgrado „Crvena Zvezda" Eurolygos kovas pasitinka išretėjusių gretų – dvigubą savaitę praleis keturi krepšininkai.

O.Dobričius negali padėti komandai

Belgrado „Crvena Zvezda“ Eurolygos kovas pasitinka išretėjusių gretų – dvigubą savaitę praleis keturi krepšininkai.

0

Komandos vyr. treneris Ioannis Sfairopoulos atskleidė, kad kryžminius kelio raiščius nusitraukęs Isaiah Canaanas operuosis JAV, o dėl nugaros skausmų šią savaitę nežais Ognjenas Dobričius ir Urošas Plavšičius.

Negalinčių žaisti žaidėjų sąraše yra ir naujokas Devonte Grahamas, kurio laukiama prisijungiant artimu metu.

„Crvena Zvezda“ šią savaitę namie egzaminuos Milano „EA7 Emporio Armani“ ir išvykoje kovos su Miuncheno „Bayern“.

