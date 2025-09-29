Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Pergalingi Lietuvos fechtuotojų startai Belgijoje ir Lenkijoje

2025-09-29 12:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 12:36

Paskutinį 2025 m. rugsėjo savaitgalį Lietuvos fechtuotojai pradėjo naują sezoną, kovėsi suaugusiųjų satelito turnyre Belgijoje ir jaunių taurės etape Lenkijoje.

Sint-Michielsgilde/Confrerie nuotr. | Organizatorių nuotr.



0

Fantastišką sportinę formą pademonstravo Anna Vergnes, Belgijoje iškovojusi bronzos medalį. Pogrupyje ji laimėjo keturias kovas iš penkių ir atkrintamąsias pradėjo iš 13-os reitingo vietos. Įveikusi britę K. Townsend (15:6), prancūzę F. Genez (15:10), kanadietę E. Zheng (15:9), Anna kovoje dėl medalio 15:11 pranoko austrę L. Chevaux. Pusfinalyje po įtemptos kovos lietuvė 13:15 nusileido vokietei L. Wetzker ir pasidabino pirmuoju savo karjeroje suaugusiųjų pasaulio satelito bronzos medaliu. Iš viso varžybose dalyvavo 86 sportininkės.

Belgijos satelite startavo ir Aušrinė Šimkutė. Pogrupyje pralaimėjusi tik vieną kovą, atkrintamosiose ji užtikrintai 15:5 įveikė olandę R. Kroese, tačiau kovoje dėl patekimo tarp 16 stipriausiųjų turėjo pripažinti austrės L. Praxmarer pranašumą (6:15). Galutinėje įskaitoje – 21 vieta.

Vyrų grupėje Lietuvai atstovavo Makaras Lozenko, pogrupyje laimėjęs tris kovas iš penkių. Atkrintamąsias jis pradėjo iš 56-os pozicijos, bet įspūdingai 15:9 nugalėjo olandą K. Veenenbosą bei tokiu pat rezultatu – 9-ą vietą turėjusį austrą C. Richtardą. Kovoje dėl patekimo tarp 16-os stipriausiųjų Makaras 10:15 pralaimėjo prancūzui N. Conradui ir galutinėje įskaitoje užėmė 32 vietą tarp 135 dalyvių.

Danielius Volkovas pogrupyje iškovojo dvi pergales, tačiau vos trijų dūrių pritrūko, kad peržengtų atkrintamųjų barjerą. Galutinė vieta – 102-a.

Tuo pat metu Lenkijoje, pasaulio jaunių rapyros taurės etape, startavo Dominikas Juras. Pogrupyje nepralaimėjęs nė vienos kovos, jis atkrintamąsias pradėjo iš pirmosios reitingo vietos ir praleido pirmą ratą. Vėliau lietuvis 15:3 nugalėjo vengrą M. Mozerį, 15:12 įveikė čeką M. Pacaką ir pateko tarp 32 geriausiųjų. Kovoje dėl vietos aštuntfinalyje D. Juras po dramatiškos kovos vos vienu tašku 14:15 nusileido prancūzui L. Girardot ir galutinėje įskaitoje užėmė aukštą 17 vietą tarp net 239 dalyvių.

