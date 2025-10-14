Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žinomo Vilniaus verslininko šeimoje – skaudi netektis

2025-10-14 14:11
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 14:11

Garsus Vilniaus verslininkas ir nekilnojamojo turto plėtros ekspertas, Vilniaus klubo valdybos narys Gediminas Tursa išgyvena skaudžią netektį. Pranešama, kad mirė jo dukra.

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

Garsus Vilniaus verslininkas ir nekilnojamojo turto plėtros ekspertas, Vilniaus klubo valdybos narys Gediminas Tursa išgyvena skaudžią netektį. Pranešama, kad mirė jo dukra.

1

Garsus verslininkas pranešė, kad neteko dukros ir paskelbė apie atsisveikinimą.

Naujienų portalas tv3.lt anksčiau susisiekė su G. Tursa, tačiau verslininkas pasakė, kad kol kas nenori apie tai kalbėti.

NT turto plėtros bendrovės „Unique Properties“ akcininkas ir vadovas G. Tursa yra pirmasis Lietuvoje viešojo bei privataus sektorių partnerystės projektų vystytojas.

G. Tursa įgyvendinęs ne vieną istorinį UNESCO paveldo projektą.

