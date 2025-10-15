Prakalbo mirusio 51-erių dainininko sūnus: šiemet palaidojo ir motiną

Praėjusią naktį buvo pranešta, kad atlikėjas mirė būdamas 51 metų amžiaus Niujorke, jam buvo diagnozuotas kasos vėžys, skelbė metro.co.uk.
Prakalbo velionio sūnus
D’Angelo – tikrasis vardas Michael Eugene Archer – išgarsėjo 1995 m. su debiutiniu albumu „Brown Sugar“ ir bendradarbiavo su tokiais garsiais atlikėjais kaip Jay-Z, Lauryn Hill ir Snoop Dogg.
Jo sūnus Michaelas pareiškime žurnalui „People“ rašė: „Esu dėkingas už jūsų mintis ir maldas šiuo labai sunkiu metu – šie metai man buvo itin sunkūs ir liūdni. Prašau ir toliau laikyti mane savo mintyse – tai nebus lengva, tačiau vienas dalykas, kurio abu mano tėvai mane išmokė, buvo būti stipriam, ir aš ketinu būtent taip elgtis.“
Michaelo motina, dainininkė Angie Stone, žuvo kovo mėnesį per automobilio avariją po pasirodymo Alabamos valstijoje. A. Stone buvo dainininkė, reperė, aktorė ir prodiuserė, kurios karjera tęsėsi daugiau nei keturis dešimtmečius. Iš pradžių žinoma kaip Angie B., ji išgarsėjo 1979 metais kaip grupės The Sequence, pirmojo moterų hiphopo kolektyvo, narė. Vėliau ji prisijungė prie grupės Vertical Hold, o galiausiai pradėjo solinę karjerą.
Ji buvo D’Angelo įkvėpimo šaltinis kuriant jo albumą Brown Sugar, o jis padėjo jai prodiusuoti debiutinį albumą Black Diamond, išleistą 1999 metais. Jų sūnus gimė 1998 m., o D’Angelo turėjo dar du vaikus – dukrą Imani Archer (gim. 1999 m.) ir sūnų, gimusį 2010 m.
D’Angelo mirtis įvyko praėjus penkiems mėnesiams po to, kai atlikėjas buvo priverstas atšaukti pasirodymą festivalyje „Roots Picnic“ Filadelfijoje. Šių metų pradžioje atliktos operacijos ir buvo perspėtas, jog pasirodymas galėtų „pabloginti jo būklę“.
Šeima pareiškime, kurį paskelbė „Variety“, rašė: „Po ilgos ir drąsios kovos su vėžiu, su giliu liūdesiu pranešame, kad Michaelas D’Angelo Archeris, visame pasaulyje žinomas kaip D’Angelo, buvo pašauktas namo, palikdamas šį gyvenimą šiandien, 2025 m. spalio 14 d.“
D’Angelo buvo neo-soul žanro pradininkas – jo debiutinis albumas „Brown Sugar“ dažnai įvardijamas kaip vienas svarbiausių kūrinių, padėjusių šiam stiliui išpopuliarėti 9-ajame dešimtmetyje. J
Šeimos pareiškime taip pat teigiama: „Esame nuliūdę, kad jis gali palikti mums tik brangius prisiminimus, tačiau esame amžinai dėkingi už nepaprastai jaudinančios muzikos palikimą, kurį jis mums dovanojo. Prašome gerbti mūsų privatumą šiuo sunkiu metu, tačiau kviečiame visus kartu gedėti jo netekties ir švęsti dovaną – dainą, kurią jis paliko pasauliui.“
Po žinios apie jo mirtį internete pasipylė daugybė pagarbos žinučių keturis kartus „Grammy“ laimėjusiam atlikėjui, kuris pelnė du apdovanojimus už geriausią R&B albumą – 2001 ir 2016 metais.
Prodiuseris DJ Premier, sukūręs dainą Devil’s Pie, rašė: „Tokia skaudi netektis – D’Angelo išėjimas. Turėjome tiek daug nuostabių akimirkų.“
