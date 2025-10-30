Per avariją Marijampolėje apgadinti 3 automobiliai, 1 vairuotojas – ligoninėje

Pirminiais duomenimis, vyro vairuojamas „Mercedes“ susidūrė su „Opel“. Tada kliūdė trečią stovintį automobilį „Mazda“.
„Mercedes“ vairuotojas dėl rankos sužalojimo išvežtas į ligoninę. Įvykio aplinkybės tiriamos.
Per avariją Marijampolėje susidūrė 3 automobiliai(5 nuotr.)
Per avariją Marijampolėje susidūrė 3 automobiliai (nuotr. Raimundo Maslausko)
