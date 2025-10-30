Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Per avariją Marijampolėje apgadinti 3 automobiliai, 1 vairuotojas – ligoninėje

2025-10-30 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 15:30

Ketvirtadienį, apie 13 val., Marijampolėje, Mokolų gatvėje, įvyko eismo įvykis. Jo metu buvo apgadinti 3 automobiliai.

Per avariją Marijampolėje susidūrė 3 automobiliai (nuotr. Raimundo Maslausko)
5

0

Pirminiais duomenimis, vyro vairuojamas „Mercedes“ susidūrė su „Opel“. Tada kliūdė trečią stovintį automobilį „Mazda“.

„Mercedes“ vairuotojas dėl rankos sužalojimo išvežtas į ligoninę. Įvykio aplinkybės tiriamos.

Per avariją Marijampolėje susidūrė 3 automobiliai
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Per avariją Marijampolėje susidūrė 3 automobiliai

