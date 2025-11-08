 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Iš žinomos muzikos grupės – liūdna žinia

2025-11-08 12:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 12:30

Ikoninė grupė „Journey“ paskelbė apie išsiskyrimą po 50 metų kartu ir patvirtino atsisveikinimo turą 2026 metais. Roko legendos atsisveikins su savo ištikimiausiais gerbėjais 60 miestų visoje Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje.

Koncerto asociatyvi nuotrauka (nuotr. SCANPIX)

0

Tačiau vienas iš įkūrėjų ir gitaristas Neilas Schonas, 71 metų, pasižadėjo ir toliau kurti muziką, skelbė mirror.co.uk.

Liūdna žinia

Jis pareiškė: „Šis turas – mūsų nuoširdus padėkos ženklas gerbėjams, kurie buvo su mumis kiekviename žingsnyje – su kiekviena daina, kiekviena epocha, kiekvienu pakilimu ir nuosmukiu.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pridėdamas prie to, jis sakė: „Mes dedame visas pastangas su visiškai nauja programa – hitai, gilios dainos, energija, reginys. Tai užbaigtas ratą apimantis muzikos šventimas, kuri mus visus suvienijo.“

Būdamas vienas iš įkūrėjų, Schonas taip pat pabrėžė: „Aš nešu „Journey“ fakelą iki šiol, kur begyvenčiau. Grupės jausmas ir dvasia visada išliks. Nors tai yra atsisveikinimas su viena galinga „Journey“ istorijos dalimi, noriu, kad visi žinotų – aš dar nesibaigiau. Muzika vis dar stipriai dega manyje, o prieš akis – nauji kūrybiniai horizontai. Šis turas yra tiek padėka, tiek pradžia to, kas laukia.“

Šiuo metu grupės sudėtį sudaro vokalistas Arnelis Pineda, 58 m., būgnininkas Deenas Castronovo, 61 m., bosistas Toddas Jensenas, 65 m., bei klavišininkai Jonathan Cain, 75 m., ir Jasonas Derlatka.

Įkurta 1973 m., grupė „Journey“ pardavė daugiau nei 100 milijonų įrašų visame pasaulyje, užsitikrindama vietą tarp didžiausių pasaulyje parduodamų atlikėjų.

Hitų kūrėjai, tokie kaip „Don’t Stop Believin’“, 2017 m. buvo įtraukti į Rok’n’rolo šlovės muziejų kartu su buvusiu dainininku Steve’u Perry, kuris, kaip pranešama, ture nedalyvaus, Neilu, Jonathanu, klavišininku Greggu Rolie, bosistu Rossu Valory ir būgnininkais Aynsley Dunbaru bei Steve’u Smithu.

Jonathan, kuris prisijungė prie Journey 1980 m., savo laiką grupėje apibūdino kaip „neįtikėtiną“ kelionę ir teigė: „Tai buvo neįtikėtina kelionė. Mes dalijomės savo muzika su milijonais, o šis turas – apie dėkingumą, ryšį ir paskutinę galimybę pajusti tą magiją kartu. Mes nenorėtume jokio kito varianto.“

 

