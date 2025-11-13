 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per rusų dronų ataką rytų Ukrainoje žuvo trys žmonės

2025-11-13 14:01 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 14:01

Ketvirtadienį Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad per Rusijos dronų ataką netoli Bohuslavkos kaimo Ukrainos rytinėje Charkivo srityje žuvo mažiausiai trys žmonės.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienį Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad per Rusijos dronų ataką netoli Bohuslavkos kaimo Ukrainos rytinėje Charkivo srityje žuvo mažiausiai trys žmonės.

REKLAMA
0

Pasak gubernatoriaus Oleho Syniehubovo, du žmonės žuvo iškart po smūgio, vienas mirė ligoninėje. Gubernatorius taip pat pranešė, kad dar vienas žmogus buvo sužeistas.

Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad Rusija per naktį surengė atakas panaudodama balistinę raketą ir 138 kovinius dronus, iš kurių mažiausiai 36 smogė dešimčiai vietovių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų