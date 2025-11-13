Per rusų dronų ataką rytų Ukrainoje žuvo trys žmonės

Pasak gubernatoriaus Oleho Syniehubovo, du žmonės žuvo iškart po smūgio, vienas mirė ligoninėje. Gubernatorius taip pat pranešė, kad dar vienas žmogus buvo sužeistas.
Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad Rusija per naktį surengė atakas panaudodama balistinę raketą ir 138 kovinius dronus, iš kurių mažiausiai 36 smogė dešimčiai vietovių.
