Korupcijos skandalas Ukrainoje: sureagavo Vokietija

F. Merzo spaudos sekretorius Stefanas Corneliusas lapkričio 13 d., informavo, kad V. Zelenskis „pranešė Merzui apie korupcijos tyrimą prieš jo vyriausybės narius, kurie nuo to laiko atsistatydino, užtikrindamas visišką skaidrumą ir ilgalaikę paramą nepriklausomoms antikorupcinėms institucijoms“.
Be to, anot jo, Ukrainos prezidentas informavo Vokietijos kanclerį apie „tolimesnes skubias priemones, skirtas atkurti Ukrainos žmonių, Europos ir tarptautinių partnerių pasitikėjimą“.
Merzas pabrėžė Vokietijos vyriausybės lūkesčius
F. Merzas savo ruožtu „pabrėžė Vokietijos vyriausybės lūkesčius, kad Ukraina aktyviai tęs kovą su korupcija ir tolesnes reformas, ypač teisinės valstybės srityje“.
Lyderiai taip pat aptarė būtinybę didinti spaudimą Maskvai, kad Rusija pradėtų rimtas derybas dėl taikos susitarimo, ir akcentavo „efektyvesnį įšaldyto Rusijos valstybės turto panaudojimą“.
Buvo kalbama ir apie tolesnę pagalbą Ukrainai – ypač oro gynybos ir energetikos infrastruktūros srityse – taip pat apie augantį jaunų ukrainiečių vyrų, siekiančių išvykti iš šalies į Europos Sąjungą, skaičių.
