 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Korupcijos skandalas Ukrainoje: sureagavo Vokietija

2025-11-13 14:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-13 14:34

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis surengė pokalbį, kuriame aptarė Kyjivą sudrebinusį korupcijos skandalą. Pokalbio metu išryškėjo ir augantis Europos nerimas dėl pagalbos Ukrainai bei didėjantis ukrainiečių migracijos srautas, skelbia „The Guardian“.

Korupcijos skandalas Ukrainoje: sureagavo Vokietija (nuotr. SCANPIX)
13

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis surengė pokalbį, kuriame aptarė Kyjivą sudrebinusį korupcijos skandalą. Pokalbio metu išryškėjo ir augantis Europos nerimas dėl pagalbos Ukrainai bei didėjantis ukrainiečių migracijos srautas, skelbia „The Guardian“.

REKLAMA
1

F. Merzo spaudos sekretorius Stefanas Corneliusas lapkričio 13 d., informavo, kad V. Zelenskis „pranešė Merzui apie korupcijos tyrimą prieš jo vyriausybės narius, kurie nuo to laiko atsistatydino, užtikrindamas visišką skaidrumą ir ilgalaikę paramą nepriklausomoms antikorupcinėms institucijoms“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, anot jo, Ukrainos prezidentas informavo Vokietijos kanclerį apie „tolimesnes skubias priemones, skirtas atkurti Ukrainos žmonių, Europos ir tarptautinių partnerių pasitikėjimą“.

REKLAMA
REKLAMA

Merzas pabrėžė Vokietijos vyriausybės lūkesčius

F. Merzas savo ruožtu „pabrėžė Vokietijos vyriausybės lūkesčius, kad Ukraina aktyviai tęs kovą su korupcija ir tolesnes reformas, ypač teisinės valstybės srityje“.

REKLAMA

Lyderiai taip pat aptarė būtinybę didinti spaudimą Maskvai, kad Rusija pradėtų rimtas derybas dėl taikos susitarimo, ir akcentavo „efektyvesnį įšaldyto Rusijos valstybės turto panaudojimą“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Buvo kalbama ir apie tolesnę pagalbą Ukrainai – ypač oro gynybos ir energetikos infrastruktūros srityse – taip pat apie augantį jaunų ukrainiečių vyrų, siekiančių išvykti iš šalies į Europos Sąjungą, skaičių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis lankosi Jungtinėse Valstijose (nuotr. SCANPIX)
Skandalas Ukrainoje: Zelenskis įvedė sankcijas buvusiam bendražygiui (11)
Kristupas Vaitiekūnas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Vaitiekūnas: rengiant naują sankcijų paketą Rusiją ir Baltarusiją reikia traktuoti vienodai (5)
Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje (nuotr. SCANPIX)
Minskas grasina įstrigusiems Lietuvos vėžėjams: štai kas lauks neatvykusių į paskirtas aikšteles (42)
Po Zelenskio reikalavimo – Ukrainos energetikos ministrė traukiasi iš pareigų (nuotr. SCANPIX)
Po Zelenskio reikalavimo – iš pareigų traukiasi Ukrainos energetikos ir teisingumo ministrai (12)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų