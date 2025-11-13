Skandalas Ukrainoje: Zelenskis įvedė sankcijas buvusiam bendražygiui

Šis žingsnis buvo žengtas kitą dieną po to, kai Ukrainos prezidentas atleido energetikos ir teisingumo ministrus dėl milžiniškos pinigų plovimo schemos energetikos sektoriuje, kuris beveik ketverius metus kentėjo nuo Rusijos atakų.
V. Zelenskis taip siekia atsiriboti nuo į skandalą įsivėlusių buvusių sąjungininkų.
Ukrainos prezidentūra paskelbė dekretą, kuriuo 46-erių verslininkui Timūrui Mindičui įvedamos „specialios asmeninės ekonominės“ sankcijos, įskaitant jo turto įšaldymą.
Tyrėjai T. Mindičą įvardijo kaip sąmokslo, per kurį, jų teigimu, iš energetikos sektoriaus buvo pasisavinta 100 mln. dolerių, sumanytoją.
Dekretu taip pat buvo įvestos sankcijos kitam verslininkui Oleksandrui Cukermanui ir nurodyta atšaukti jo valstybinius apdovanojimus, įšaldyti turtą ir įvesti kelionių bei verslo vykdymo apribojimus.
Ukraina jau seniai kenčia nuo korupcijos, o kovos su kyšininkavimu stiprinimas laikomas pagrindine sąlyga siekiant įstoti į Europos Sąjungą.
Šis skandalas yra didelis išbandymas V. Zelenskiui, kuris po Rusijos invazijos susiduria su kaltinimais dėl valdžios centralizavimo ir kritikų tildymo.
Šiais metais Ukrainos visuomenėje ir Briuselyje kilo daug triukšmo dėl bandymų panaikinti dviejų kovos su korupcija institucijų, kurios tiria ir nagrinėja šią bylą, nepriklausomumą.
