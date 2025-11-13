 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Skandalas Ukrainoje: Zelenskis įvedė sankcijas buvusiam bendražygiui

2025-11-13 12:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 12:13

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį nurodė įvesti sankcijas savo buvusiam bendražygiui ir verslo partneriui, kuris yra pagrindinė figūra dideliame Kyjivą krečiančiame korupcijos skandale.

Volodymyras Zelenskis lankosi Jungtinėse Valstijose (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį nurodė įvesti sankcijas savo buvusiam bendražygiui ir verslo partneriui, kuris yra pagrindinė figūra dideliame Kyjivą krečiančiame korupcijos skandale.

REKLAMA
4

Šis žingsnis buvo žengtas kitą dieną po to, kai Ukrainos prezidentas atleido energetikos ir teisingumo ministrus dėl milžiniškos pinigų plovimo schemos energetikos sektoriuje, kuris beveik ketverius metus kentėjo nuo Rusijos atakų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Zelenskis taip siekia atsiriboti nuo į skandalą įsivėlusių buvusių sąjungininkų.

Ukrainos prezidentūra paskelbė dekretą, kuriuo 46-erių verslininkui Timūrui Mindičui įvedamos „specialios asmeninės ekonominės“ sankcijos, įskaitant jo turto įšaldymą.

REKLAMA
REKLAMA

Tyrėjai T. Mindičą įvardijo kaip sąmokslo, per kurį, jų teigimu, iš energetikos sektoriaus buvo pasisavinta 100 mln. dolerių, sumanytoją.

REKLAMA

Dekretu taip pat buvo įvestos sankcijos kitam verslininkui Oleksandrui Cukermanui ir nurodyta atšaukti jo valstybinius apdovanojimus, įšaldyti turtą ir įvesti kelionių bei verslo vykdymo apribojimus.

Ukraina jau seniai kenčia nuo korupcijos, o kovos su kyšininkavimu stiprinimas laikomas pagrindine sąlyga siekiant įstoti į Europos Sąjungą.

Šis skandalas yra didelis išbandymas V. Zelenskiui, kuris po Rusijos invazijos susiduria su kaltinimais dėl valdžios centralizavimo ir kritikų tildymo.

Šiais metais Ukrainos visuomenėje ir Briuselyje kilo daug triukšmo dėl bandymų panaikinti dviejų kovos su korupcija institucijų, kurios tiria ir nagrinėja šią bylą, nepriklausomumą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kristupas Vaitiekūnas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Vaitiekūnas: rengiant naują sankcijų paketą Rusiją ir Baltarusiją reikia traktuoti vienodai (5)
Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje (nuotr. SCANPIX)
Minskas grasina įstrigusiems Lietuvos vėžėjams: štai kas lauks neatvykusių į paskirtas aikšteles (19)
Po Zelenskio reikalavimo – Ukrainos energetikos ministrė traukiasi iš pareigų (nuotr. SCANPIX)
Po Zelenskio reikalavimo – iš pareigų traukiasi Ukrainos energetikos ir teisingumo ministrai (12)
Zelenskis rėžė, ką galvoja apie „dalinę“ narystę ES: „Kaip galima taip manyti?“ (nuotr. SCANPIX)
Zelenskį purto skandalai: štai kuo kaltinama ukrainiečių prezidentūra (146)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų