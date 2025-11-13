 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

JT: maždaug 13,5 tūkst. kv. km Ukrainos vandenų reikia išminuoti

2025-11-13 11:50 / šaltinis: BNS
2025-11-13 11:50

Jungtinės Tautos (JT) trečiadienį nurodė, kad maždaug 13,5 tūkst. kv. km Ukrainos ežerų, upių ir pakrančių vandenų gali būti užteršti minomis ir sprogmenimis.

Kyjivas po rusų dronų ir raketų atakos (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Tautos (JT) trečiadienį nurodė, kad maždaug 13,5 tūkst. kv. km Ukrainos ežerų, upių ir pakrančių vandenų gali būti užteršti minomis ir sprogmenimis.

REKLAMA
1

Nors Rusijos, 2022-ųjų vasarį pradėjusios didelio masto invaziją, karas prieš Ukrainą vyksta daugiausia sausumoje, abi šalys yra užminavusios didelius rajonus netoli krantų, be to, kai kurie nesprogę rusų sviediniai, raketos, bombos atsiduria vandens telkiniuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Maždaug 13,5 tūkst. kv. km Ukrainos vandens rajonų, įskaitant Dnipro upę, ežerus ir Juodosios jūros pakrantes, gali būti užteršta likusiais karo sprogmenimis“, – sakoma Jungtinių Tautų vystymosi programos (UNDP) Ukrainoje pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA

Tik 1,4 proc. šių vandenų, kurių plotas maždaug prilygsta Puerto Riko plotui, buvo išminuota, pašalinant apie 2,8 tūkst. sprogstamųjų užtaisų.

REKLAMA

Ukraina išminavimui naudoja povandeninius robotus, o JT sako, kad pagal paramos programą apmokė 15 specialių instruktorių.

Rugpjūtį per minos sprogimą prie Juodosios Jūros esančioje Odesoje žuvo trys paplūdimyje laiką leidę ir draudžiamoje zonoje paplaukioti nutarę žmonės.

Po daugiau kaip dešimtmetį – nuo 2014-ųjų, kai kilo konfliktas su Maskvos remiamais separatistais Rytų Ukrainoje – trunkančio karo Ukraina yra labiausiai minomis užteršta pasaulio šalis.

Ukrainiečių vyriausybė apskaičiavo, kad, įskaitant sausumos minas ir kitus nesprogusius sprogmenis, yra užteršta 23 proc. visos šalies teritorijos – maždaug 137 tūkst. kv. kilometrų. Tai daugiau nei visos Graikijos plotas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų