JT: maždaug 13,5 tūkst. kv. km Ukrainos vandenų reikia išminuoti

Nors Rusijos, 2022-ųjų vasarį pradėjusios didelio masto invaziją, karas prieš Ukrainą vyksta daugiausia sausumoje, abi šalys yra užminavusios didelius rajonus netoli krantų, be to, kai kurie nesprogę rusų sviediniai, raketos, bombos atsiduria vandens telkiniuose.
„Maždaug 13,5 tūkst. kv. km Ukrainos vandens rajonų, įskaitant Dnipro upę, ežerus ir Juodosios jūros pakrantes, gali būti užteršta likusiais karo sprogmenimis“, – sakoma Jungtinių Tautų vystymosi programos (UNDP) Ukrainoje pareiškime.
Tik 1,4 proc. šių vandenų, kurių plotas maždaug prilygsta Puerto Riko plotui, buvo išminuota, pašalinant apie 2,8 tūkst. sprogstamųjų užtaisų.
Ukraina išminavimui naudoja povandeninius robotus, o JT sako, kad pagal paramos programą apmokė 15 specialių instruktorių.
Rugpjūtį per minos sprogimą prie Juodosios Jūros esančioje Odesoje žuvo trys paplūdimyje laiką leidę ir draudžiamoje zonoje paplaukioti nutarę žmonės.
Po daugiau kaip dešimtmetį – nuo 2014-ųjų, kai kilo konfliktas su Maskvos remiamais separatistais Rytų Ukrainoje – trunkančio karo Ukraina yra labiausiai minomis užteršta pasaulio šalis.
Ukrainiečių vyriausybė apskaičiavo, kad, įskaitant sausumos minas ir kitus nesprogusius sprogmenis, yra užteršta 23 proc. visos šalies teritorijos – maždaug 137 tūkst. kv. kilometrų. Tai daugiau nei visos Graikijos plotas.
