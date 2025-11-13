Prancūzijoje bus pagerbtas prieš dešimtmetį įvykdytų Paryžiaus išpuolių aukų atminimas

2015 metų lapkričio 13-ąją džihadistai surengė koordinuotų išpuolių Paryžiaus koncertų salėje „Bataclan“, nacionaliniame stadione, keliuose baruose ir restoranuose, per kuriuos žuvo 132 žmonių ir dar šimtai buvo sužeisti.
Daugelis šeimų laiką skirsto į etapus prieš ir po šių išpuolių. Ta naktis pakeitė Prancūzijos saugumo ir tikslo suvokimą bei sustiprino pilietinį solidarumo refleksą, kuris tęsiasi jau dešimtmetį.
Paryžius ketvirtadienį minės teroro išpuolių metines, kiekvienoje išpuolio vietoje surengdamas aukų pagerbimo ceremonijas, kurioms vadovaus prezidentas Emmanuelis Macronas ir Paryžiaus merė Anne Hidalgo (En Hidalgo).
Teroro išpuolių aukos bus pagerbtos tylos minute prie atminimo lentų Sen Deni esančiame „Stade de France“ stadione, 10-ajame ir 11-ajame Paryžiaus rajonuose įsikūrusiose kavinėse ir restoranuose ir koncertų salėje „Bataclan“.
Pasak pareigūnų, aukų tėvai, partneriai ir draugai stovės arčiausiai atminimo lentų.
Respublikos aikštėje paryžiečiai, kaip ir 2015 metais, kviečiami palikti žvakių, gėlių ir raštelių prie nacionalinio simbolio Marianne statulos ir stebėti ceremonijas milžiniškame ekrane.
Tikimasi, kad su tėvais uždegti žvakučių ir padėti gėlių ateis ir vaikai. Tokie maži gestai padeda nepamiršti svarbių įvykių. Sostinės pareigūnai prašė visuomenės susibūrimuose laikytis rimties ir palikti šeimoms erdvės prie memorialų.
Minėjimai baigsis priešais miesto rotušę įkurtame naujame memorialiniame sodo parke „Jardin du 13-Novembre“. Miesto sodą įkurti padėjo išpuolių aukų asociacijos. Ant jame esančių granitinių stulpų iškalti 132 žuvusiųjų vardai, naujai pasodinti medžiai simbolizuoja išpuolių vietas, o suoliukai kviečia prisėsti ir apmąstyti šiuos įvykius.
Šeimų prašymu dizaineriai sodo parke pastatė paukščių maudyklas, iškėlė inkilus, įrengė pavėsines. Ceremonija, kurioje dalyvaus E. Macronas ir A. Hidalgo, numatyta 18 valandą.
Eifelio bokštas vakare bus apšviestas Prancūzijos vėliavos spalvomis. Prancūzijos futbolo federacija „Parc des Princes“ stadione per prancūzų rinktinės pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Ukraina, tylos minute ir kitaip žada pagerbti aukų atminimą
2015 metų lapkričio 13 dieną – penktadienį – devyni džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) nariai ir mirtininkai sprogdintojai susisprogdino vos per kelias minutes vienas nuo kito.
Mirtininkai detonavo savo bombas prie „Stade de France“ stadiono, ginkluoti vyrai šaudė į kavinių terasas, o trys užpuolikai 21 val. 47 min. vietos (22 val. 47 min. Lietuvos) laiku įsiveržė į „Bataclan“ koncertų salę, kur nušovė 90 žmonių, kol policija nutraukė apgultį. Du išgyvenusieji, kurie vėliau nusižudė, buvo pripažinti aukomis.
Išgyvenusiems ši data atveria negyjančias žaizdas.
„Artėja 10-osios metinės, bet mus, išgyvenusius, visur dar apima emocijos ir įtampa“, – sakė ataką „Bataclan“ išgyvenęs Arthuras Denouveaux, vadovaujantis nukentėjusiųjų asociacijai „Life for Paris“.
„Niekada iki galo nepasveiksti. Tiesiog išmoksti gyventi kitaip“, – pridūrė jis.
Dauguma išgyvenusiųjų ir jų artimųjų kalbėjo apie sunkumus grįžti prie įprasto gyvenimo – darbų, draugysčių ir kitų dalykų.
2021–2022 metais vykęs teismas vieninteliam dar gyvam atakų vykdytojui Salahui Abdeslamui skyrė laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę be galimybės išeiti anksčiau laiko. Teismas taip pat nuteisė dar 19 asmenų. Tačiau, nepaisant teismo nuosprendžių, skausmas dėl tragedijos išlieka.
Anot pagerbimo ceremonijų organizatorių, skaitant vardus ir dedant vainikus, pareigūnų ir šeimų žinia yra nuosekli: „Prisiminkite aukas, gelbėtojus ir išsaugokite paprastus malonumus, kuriuos užpuolikai norėjo sunaikinti.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!