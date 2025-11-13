 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje – naujas savanoriškos karinės tarnybos planas

2025-11-13 11:01 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 11:01

Vokietijos valdančiosios koalicijos partijos susitarė dėl visoje šalyje galiosiančios šauktinių šaukimo į kariuomenę procedūros ir kariuomenės didinimo tikslų pagal prieštaringai vertinamą naują savanoriškos karinės tarnybos modelį, ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra DPA.

Kiti visuotiniai Vokietijos rinkimai vyks 2025 metų rugsėjį

0

Jei savanoriškos tarnybos nepakaktų, pagal naująjį planą parlamentas galėtų inicijuoti privalomąją karinę tarnybą, o kandidatai jos gretoms papildyti galėtų būti atrenkami atsitiktine tvarka.

Vokietijos vyriausybė, sudaryta iš kanclerio Friedricho Merzo konservatyvaus bloko ir centro- kairės socialdemokratų, pasiūlė grįžti prie savanoriškos karinės tarnybos karių skaičiui padidinti.

Tačiau partijoms iki šiol sunkiai sekėsi susitarti dėl pagrindinių aspektų, įskaitant tai, kokie mechanizmai turėtų būti taikomi, jei į Vokietijos ginkluotąsias pajėgas (Bundesverą) savanoriškai ateis nepakankamai žmonių, kad būtų patenkinti skubiausi šalies poreikiai.

Šios diskusijos vyksta Europai išaugus nerimui dėl saugumo, kurį kelia jau beveik ketverius metus trunkantis Rusijos karas su Ukraina.

