Vokietijoje – naujas savanoriškos karinės tarnybos planas

Jei savanoriškos tarnybos nepakaktų, pagal naująjį planą parlamentas galėtų inicijuoti privalomąją karinę tarnybą, o kandidatai jos gretoms papildyti galėtų būti atrenkami atsitiktine tvarka.
Vokietijos vyriausybė, sudaryta iš kanclerio Friedricho Merzo konservatyvaus bloko ir centro- kairės socialdemokratų, pasiūlė grįžti prie savanoriškos karinės tarnybos karių skaičiui padidinti.
Tačiau partijoms iki šiol sunkiai sekėsi susitarti dėl pagrindinių aspektų, įskaitant tai, kokie mechanizmai turėtų būti taikomi, jei į Vokietijos ginkluotąsias pajėgas (Bundesverą) savanoriškai ateis nepakankamai žmonių, kad būtų patenkinti skubiausi šalies poreikiai.
Šios diskusijos vyksta Europai išaugus nerimui dėl saugumo, kurį kelia jau beveik ketverius metus trunkantis Rusijos karas su Ukraina.
