  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje sulaikytas įtariamas „Hamas“ narys

2025-11-12 19:00 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 19:00

Vokietijos prokurorai trečiadienį pranešė, kad areštavo įtariamą „Hamas“ narį, kuris, kaip manoma, įsigijo ginklų išpuoliams prieš Izraelio ar žydų institucijas vykdyti.

Kiti visuotiniai Vokietijos rinkimai vyks 2025 metų rugsėjį

Vokietijos prokurorai trečiadienį pranešė, kad areštavo įtariamą „Hamas" narį, kuris, kaip manoma, įsigijo ginklų išpuoliams prieš Izraelio ar žydų institucijas vykdyti.

Įtariamasis buvo suimtas, kai į Vokietiją atvyko iš Čekijos, pranešė federalinė Karsrūhės prokuratūra.

Praėjusį mėnesį Vokietijos prokurorai Berlyne areštavo tris įtariamus „Hamas“ narius, kurie šiuo metu yra iki teismo suimti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visi trys įtariamieji, tarp kurių yra natūralizuotas Libano kilmės vyras ir natūralizuotas iš Sirijos kilęs vyriškis, yra kaltinami tuo, kad mažiausiai nuo 2025 m. vasaros įsigijo šaunamųjų ginklų ir šaudmenų.

2023 m. spalio 7 d. Palestinos kovotojų grupuotė „Hamas“ surengė beprecedentį išpuolį prieš Izraelį, kurio metu žuvo 1,2 tūkst. žmonių, o daugiau nei 250 buvo paimti įkaitais. Šis išpuolis tapo karo Gazoje priežastimi.

