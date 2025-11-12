Vokietijoje sulaikytas įtariamas „Hamas“ narys

Įtariamasis buvo suimtas, kai į Vokietiją atvyko iš Čekijos, pranešė federalinė Karsrūhės prokuratūra.
Praėjusį mėnesį Vokietijos prokurorai Berlyne areštavo tris įtariamus „Hamas“ narius, kurie šiuo metu yra iki teismo suimti.
Visi trys įtariamieji, tarp kurių yra natūralizuotas Libano kilmės vyras ir natūralizuotas iš Sirijos kilęs vyriškis, yra kaltinami tuo, kad mažiausiai nuo 2025 m. vasaros įsigijo šaunamųjų ginklų ir šaudmenų.
2023 m. spalio 7 d. Palestinos kovotojų grupuotė „Hamas“ surengė beprecedentį išpuolį prieš Izraelį, kurio metu žuvo 1,2 tūkst. žmonių, o daugiau nei 250 buvo paimti įkaitais. Šis išpuolis tapo karo Gazoje priežastimi.
