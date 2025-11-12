 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

AfD lyderė neslepia pykčio: pasmerkė kolegas dėl vizito į Rusiją

2025-11-12 17:38 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 17:38

Antradienį viena partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) lyderių sukritikavo partijos kolegas už tai, kad šie sutiko vykti į Rusiją, Vokietijos kraštutinių dešiniųjų pažiūrų partijai susiduriant su įtarimais dėl galimo šnipinėjimo ir draugiškų santykių su Kremliumi.

AfD lyderė neslepia pykčio: pasmerkė kolegas dėl vizito į Rusiją (nuotr. SCANPIX)

AfD lyderė neslepia pykčio: pasmerkė kolegas dėl vizito į Rusiją (nuotr. SCANPIX)

Keletas AfD politikų paskelbė planus šią savaitę dalyvauti simpoziume Rusijos Juodosios jūros kurorte Sočyje. Jų planai sukėlė didelę kritikos bangą Vokietijoje, kurios santykiai su Maskva jau kurį laiką yra itin priešiški.

„Nevyniojant į vatą, neturiu supratimo, ką jie ten iš tikrųjų turėtų veikti“, – žurnalistams antradienį sakė viena AfD pirmininkių Alice Weidel.

Praėjusią savaitę aukšto rango kitų Vokietijos politinių partijų įstatymų leidėjai, įskaitant konservatorių Vokietijos žvalgybos priežiūros komiteto pirmininką, apkaltino AfD politikus šnipinėjimu Rusijos naudai, pateikiant daugybę smulkių parlamentinių užklausimų valstybės saugumui jautriais klausimais.

Artėjanti kelionė į Sočį buvo ne kartą linksniuota per debatus parlamente dėl šių kaltinimų praėjusią savaitę, kartu minint ir kitus artimus ryšius su Rusija, kuriuos palaiko kai kurie AfD politikai.

Darbotvarkėje buvo susitikimas su Putinu ir Medvedevu

Išvykos į Sočį darbotvarkėje, be kita ko, buvo ir susitikimas su buvusiu Rusijos prezidentu ir aršiu invazijos į Ukrainą šalininku Dmitrijumi Medvedevu, bet vėliau AfD lyderiai su juo susitikti uždraudė.

Partiją AfD pagrindine politine jėga Vokietijoje siekianti paversti A. Weidel gynė liberalesnę partijos poziciją Rusijos atžvilgiu, tačiau pažymėjo, kad iš vizito Sočyje būtų labai mažai naudos.

A. Weidel teigimu, nuo kelionės pavyko atkalbėti vieną AfD narį – Rainerį Rothfussą. Kitas – Steffenas Kotre  – savo planų keisti neketinąs.

Ji pažadėjo peržiūrėti AfD partijos narių kelionių į užsienį patvirtinimo tvarką ir sakė, kad gairės bus taikomos griežtai, o už jų nesilaikymą bus skiriamos baudos, įskaitant pašalinimą iš partijos.

„Procesas turi būti aiškiai struktūrizuotas, nes toliau tai negali tęstis“, – kalbėjo A. Weidel.

„Yra daug nepasitenkinimo – ir būtent todėl, kad šios kelionės neturi jokios prasmės“, – pridūrė ji.

Kaip praėjusią savaitę rašė ELTA, nuo spalio mėnesio AfD sulaukia kaltinimų, kad naudojasi parlamentinėmis užklausomis rinkti slaptą informaciją apie kritinę infrastruktūrą, saugumo ir karinius reikalus, ypač rytinėje Tiuringijos žemėje. 

Įstatymų leidėjas Marcas Henrichmannas iš kanclerio Friedricho Merzo partijos CDU praėjusį trečiadienį teigė, kad užklausos apėmė ginklų tiekimą Ukrainai, elektrines, dronų gamybą ir kariuomenės bazes.

AfD politikai šiuos kaltinimus atmetė kaip piktavališkus ir vertus pasipiktinimo, bet užklausimų būtinybės nepagrindė.

Kitų politinių partijų įstatymų leidėjai taip pat atkreipė dėmesį į Rusijai palankią AfD poziciją ir nepritarimą Vokietijos teikiamai karinei pagalbai Ukrainai. 

Centro kairiųjų Socialdemokratų partijos (SPD) narė Sonja Eichwede apkaltino AfD, kad ši parlamente veikia kaip „Rusijos interesų marionetė“.

