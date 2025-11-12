Kremliaus atstovas D. Peskovas trečiadienį patvirtino, kad Didžiosios Britanijos ministro pirmininko patarėjas J. Powellas bandė užmegzti ryšius su Rusija, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Anksčiau trečiadienį „Financial Times“, remdamasis šaltiniais, paskelbė, kad J. Powellas šių metų pradžioje telefonu kalbėjosi su Kremliaus vadovo padėjėju Jurijumi Ušakovu.
Pokalbis nebuvo sėkmingas
Pasak šaltinių, Britanijos premjero patarėjas siekė užmegzti ryšį tarp Europos valstybių ir Kremliaus, tačiau pokalbis „nebuvo labai sėkmingas“, o tolesnių kontaktų – nebuvo.
D. Peskovas trečiadienio spaudos konferencijoje patvirtino J. Powello ir J. Ušakovo pokalbį, pridurdamas, kad „dialogas nebuvo tęsiamas“.
„Reikalas tas, kad šio kontakto metu pašnekovas labai norėjo papasakoti apie europiečių poziciją, tačiau trūko noro ir ketinimų išklausyti mūsų požiūrį. Žinoma, kai abipusis nuomonių apsikeitimas neįmanomas, dialogas nepavyksta“, – sakė D. Peskovas.
