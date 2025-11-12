 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kremlius prabilo apie britų bandymą užmegzti ryšius su Rusija

2025-11-12 17:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-12 17:25

Kremlius patvirtino, kad Didžiosios Britanijos premjero patarėjas Jonathanas Powellas šių metų pradžioje bandė užmegzti ryšius su Maskva. Pasak Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo, kontaktas nebuvo tęsiamas, nes britų pusė esą nenorėjo išklausyti Rusijos pozicijos.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
9

Pasak Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo, kontaktas nebuvo tęsiamas, nes britų pusė esą nenorėjo išklausyti Rusijos pozicijos.

Kremliaus atstovas D. Peskovas trečiadienį patvirtino, kad Didžiosios Britanijos ministro pirmininko patarėjas J. Powellas bandė užmegzti ryšius su Rusija, rašo „Evropeiskaja pravda“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau trečiadienį „Financial Times“, remdamasis šaltiniais, paskelbė, kad J. Powellas šių metų pradžioje telefonu kalbėjosi su Kremliaus vadovo padėjėju Jurijumi Ušakovu.

Pokalbis nebuvo sėkmingas

Pasak šaltinių, Britanijos premjero patarėjas siekė užmegzti ryšį tarp Europos valstybių ir Kremliaus, tačiau pokalbis „nebuvo labai sėkmingas“, o tolesnių kontaktų – nebuvo.

D. Peskovas trečiadienio spaudos konferencijoje patvirtino J. Powello ir J. Ušakovo pokalbį, pridurdamas, kad „dialogas nebuvo tęsiamas“.

Dmitrijus Peskovas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dmitrijus Peskovas

„Reikalas tas, kad šio kontakto metu pašnekovas labai norėjo papasakoti apie europiečių poziciją, tačiau trūko noro ir ketinimų išklausyti mūsų požiūrį. Žinoma, kai abipusis nuomonių apsikeitimas neįmanomas, dialogas nepavyksta“, – sakė D. Peskovas.

