 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lukašenkos režimas apkaltino Lietuvą, bet pateikė pasiūlymų

2025-11-12 12:48 / šaltinis: BNS
2025-11-12 12:48

 Minskas trečiadienį pareiškė pateikęs Lietuvai pasiūlymų dėl sienos atvėrimo, nors anksčiau atsisakė atidaryti evakuacinį koridorių per laikinai uždarytą pasienį Baltarusijoje įstrigusiems Lietuvos vilkikams.

 Minskas trečiadienį pareiškė pateikęs Lietuvai pasiūlymų dėl sienos atvėrimo, nors anksčiau atsisakė atidaryti evakuacinį koridorių per laikinai uždarytą pasienį Baltarusijoje įstrigusiems Lietuvos vilkikams.

REKLAMA
3

Baltarusių diplomatijos vadovas Maksimas Ryženkovas teigė gavęs iš autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos nurodymų, kaip „paspartinti normalių santykių su Lietuvos puse atkūrimo procesą siekiant deramo valstybės sienos funkcionavimo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis apkaltino Lietuvą pažeidus virtinę dvišalių susitarimų, kai dėl meteorologinių balionų buvo nutarta mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija, bet tvirtino, kad Minskas pasirengęs dialogui.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes orientuojamės į greitą šios situacijos sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad šis klausimas jau peržengė mūsų abiejų šalių pasienio tarnybų kompetenciją, nuspręsta, kad tolesnes derybas su Lietuvos puse ves Užsienio reikalų ministerija“, – Baltarusijos Užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai sakė M. Ryženkovas.

REKLAMA

Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje

„Taip yra todėl, kad tolesni žingsniai turi apimti visą spektrą politinių ir diplomatinių priemonių“, – teigė jis, pridūręs, kad Minskas veikia vadovaudamasis Baltarusijos ir Lietuvos piliečių interesais.

„Atitinkami pasiūlymai jau pateikti Lietuvos pusei per įgaliotas pasienio tarnybas ir laukiame atitinkamo atsakymo“, – pridūrė jis, bet nedetalizavo, kokius pasiūlymus turi omenyje.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuoširdžiai tikiuosi, kad jei Lietuvos pusė iš tiesų bus pasirengusi gerbti savo piliečių interesus ir veikti pagal savo verslo bendruomenės, kuri šiuo metu kenčia nuo šių vienašališkų Lietuvos Respublikos priemonių, poreikius ir lūkesčius, artimiausiu metu ji teigiamai reaguos į mūsų pasiūlymus“, – kalbėjo M. Ryženkovas.

Jis tvirtino, kad Minskas pasirengęs sėsti prie derybų stalo „bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje ir be jokių išankstinių sąlygų“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat teigė, kad sienos uždarymo klausimas sulaukė tarptautinio susidomėjimo ir susirūpinimo, ir nurodė, kad jo pavaduotojas buvo susitikęs su Baltarusijoje esančių diplomatinių atstovybių vadovais.

Kaip kiek anksčiau pranešė premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, Baltarusijos pasienio vadovas trečiadienį informavo Lietuvą, jog nesutinka leisti Lietuvos vilkikams grįžti per laikinai uždarytus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus.

REKLAMA

Dėl to nepatenkinta nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ reikalauja kuo greičiau pradėti „minimalų diplomatinį dialogą“ su Minsku ir atidaryti bent vieną pasienio punktą, užtikrinti vežėjų apsaugą bei evakuaciją, parengti nuostolių kompensavimo priemones bei kongrese trečiadienį svarsto apie galimas protesto akcijas Lietuvoje ir Briuselyje.

REKLAMA

Savo ruožtu vidaus reikalų ministras pakartojo kiek anksčiau trečiadienį išsakytą premjerės poziciją, jog vežėjai turėtų vertinti riziką dirbti su Lietuvai priešiškomis valstybėmis.

I. Ruginienė trečiadienį sakė, kad pasienio punktai galėtų būti atverti, kai Lietuva matys Baltarusijos norą bendradarbiauti, o Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad tai galėtų įvykti, kai į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų nekontroliuojanti Baltarusija nustos eskaluoti situaciją „iki karštų fazių ribos“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vyriausybė nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija Medininkų pasienio punkte taikant kai kurias išimtis.

Reaguodamas į Vilniaus sprendimą uždaryti pasienio punktus su Baltarusija, Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į Lietuvą. Režimas sako neleisiantis to, kol nebus atverta siena, o iki tol vilkikai nugabenti į specialias aikšteles, kur juos žadama apmokestinti.

indeliai.lt

REKLAMA
Xexe
Xexe
2025-11-12 13:04
Lietuvoj irgi aikštelės mokamos,ir tik už stovėjimą,o ten dar ir saugo.
Atsakyti
Naudotis proga
Naudotis proga
2025-11-12 13:24
Puiki proga iš Lukašenkos gauti biometrinius kontrabandininkų duomenis (Minsko KGB juos turi) ir viduje sutvarkyti įstatyminę bazę taip, kad kontrabanda neatsipirktų. Tik kad Lietuvoje ar bus kam tai daryti?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų