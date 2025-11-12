Rūkas leido rusams pralaužti frontą: Ukraina praneša apie naujus praradimus

Tankus rūkas leido Rusijos kariams prasiskverbti į ukrainiečių pozicijas Zaporižios srityje, rašė generolas Oleksandras Syrskis platformoje „Telegram“ ir pridūrė, kad ukrainiečių daliniai dalyvauja „varginančiuose mūšiuose“, kad atremtų Rusijos puolimą.
Tačiau jis pažymėjo, kad aršiausi mūšiai tebevyksta apgultame Ukrainos mieste Pokrovske, rytinėje Donecko srityje, kur per praėjusią parą įvyko beveik pusė visų fronto susirėmimų.
Pastaruoju metu mūšiai suaktyvėjo ir Ukrainos šiaurės rytinės Charkivo srities Kupjansko bei Lymano miestuose.
Rusija beveik prieš ketverius metus pradėjo plataus masto invaziją į kaimyninę šalį ir dabar yra okupavusi maždaug penktadalį Ukrainos teritorijos. Lapkričio 21 dieną turėtų įsigalioti naujos JAV sankcijos, nukreiptos prieš Rusijos naftos sektorių, kuris yra Rusijos ekonomikos pagrindas. Jų tikslas – priversti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną sutikti su paliaubomis.
Tačiau Ukrainoje dėmesys vis labiau krypsta į siaučiantį korupcijos skandalas, apėmusį aukšto rango vyriausybės narius. Ukrainos teisingumo ministras Hermanas Haluščenka trečiadienį buvo nušalintas nuo pareigų po to, kai jo atžvilgiu buvo pradėtas tyrimas, pranešė ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko.
Brangiai kainuojantys Rusijos laimėjimai
JAV sankcijos didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ – signalas V. Putinui. Rusijos vadovas iki šiol vengė rimtų aukščiausio lygio taikos derybų, o Ukrainos ir Vakarų pareigūnai kaltina jį, kad jis vilkina laiką, kol jo kariuomenė bando užgrobti daugiau Ukrainos teritorijos. Tarptautinės pastangos pasiekti taiką kol kas nedavė jokių rezultatų.
Didesnė ir geriau aprūpinta Rusijos kariuomenė sustiprino savo puolimą, dėl to susilpnėjusi Ukrainos kariuomenė patiria didelę įtampą. Rugsėjį Ukrainos pareigūnai teigė, kad fronto linijos ilgis išaugo iki beveik 1,25 tūkst. km. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau šį mėnesį sakė, kad Rusija Donecko srityje dislokavo apie 170 tūkst. karių.
Per pastarąsias keturias savaites Rusijos gynybos ministerija pranešė užėmusi devynias gyvenvietes ir kaimus Donecko srityje, aštuonias Zaporižios srityje, septynias Dniepropetrovsko srityje ir penkias Charkivo srityje.
Vis dėlto sekinantis Rusijos karas kainavo daug aukų ir ginkluotės, o Ukraina rusų pažangą pristabdė iki tik nedidelių laimėjimų mūšio lauke.
Karo studijų instituto teigimu, Rusijos vykdoma Pokrovsko, kuriame ji dislokavo elitinių dronų operatorių ir specialiųjų pajėgų „specnazo“ karių, apgultis vyksta lėtai, nes kariuomenės vadai plačiai paskirsto savo išteklius.
Vėlų antradienį Vašingtone įsikūręs analitinis centras teigė, kad Rusija vienu metu vykdo kelias puolamąsias operacijas plačioje teritorijoje ir susiduria su sunkumais išplėsti logistines operacijas.
Tuo tarpu Ukraina pradėjo tolimojo nuotolio dronų atakas prieš didelės karinės vertės objektus Rusijoje.
Pasak generalinio štabo, naujausias išpuolis įvyko naktį prieš chemijos gamyklą „Stavrolen“ Budionovske, Rusijos Stavropolio regione. Gamykla gamina polimerus, skirtus Rusijos kariuomenėje naudojamoms kompozitinėms medžiagoms, teigiama jame.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!