  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Vos išnešė sveiką kailį: 61-erių vyrą netikėtai užpuolė ryklys

2025-11-12 14:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 14:45

Australijoje burlentininkas vos išvengė mirties, skelbia „The Guardian“. Jį užpuolė ryklys.

Ryklys (nuotr. SCANPIX)

Australijoje burlentininkas vos išvengė mirties, skelbia „The Guardian". Jį užpuolė ryklys.

0

Prisimindamas incidentą 61-erių Andy McDonald sako, kad nukrito ant ryklio ir jį mušė, kol galiausiai draugas jam padėjo pasiekti krantą.

Vyrą užpuolė ryklys

Manoma, kad burlentininką užpuolė didžiosios baltosios rūšies ryklys.

Incidentas įvyko populiariame banglenčių sporto taške Vakarų Australijoje. Vyras liko nesužaistas, ryklys apkandžiojo tik jo lentą.

„Aš nukritau ant jo... ir tarsi jį daužiau“, – po atakos pasakojo vyras.

 

„Tada paėmiau savo burę ir užšokau ant jo, kad išbrisčiau iš vandens. Tada pradėjau šaukti pagalbos“, – teigia jis.

Laimei, A. McDonald draugas Matto buvo netoliese ir iš karto suskubo į pagalbą. Draugai apie 15 minučių irklavo atgal į krantą.

A. McDonald liko nesužeistas, bet jo burlentė apgadinta smarkiai.

„Man viskas gerai, išgyvenau, kad galėčiau papasakoti šią istoriją“, – juokėsi jis.

„Manau, kad savaitę nemiegosiu“, – pridūrė vyras.

