Vieną šalį užplūdo meškos: dislokuoti net kariai

Naujoji Japonijos ministrės pirmininkės Sanae Takaichi vyriausybė skuba parengti specialų politikos paketą, skirtą padėti suvaldyti krizę, per kurią nuo balandžio žuvo 12 ir buvo sužeista daugiau nei 100 žmonių.
Japonijoje galioja griežti ginklų kontrolės įstatymai, todėl kariai negali nešiotis šaunamųjų ginklų ir medžioti gyvūnų.
Jiems leidžiama apsiginkluoti purškalu nuo meškų, lazdomis, skydais, akiniais, neperšaunamomis liemenėmis ir tinklų paleidimo įrenginiais, pranešė Gynybos ministerija, mėgindama atkurti saugumo jausmą panikuojančioje visuomenėje.
Pasak ekspertų, prastas gilių derlius šiais metais paskatino augančią Japonijos meškų populiaciją ieškoti maisto miestuose, ypač šiauriniuose regionuose, tokiuose kaip Akita ir Ivatė.
Padėkojo kariams už pagalbą
Kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimas taip pat ištrynė tradicines ribas tarp miestų ir meškų buveinių.
Japonijos savigynos pajėgos sutiko teikti logistinę pagalbą kaimo vietovėms, įskaitant meškų spąstų, medžiotojų ir sugautų meškų transportavimą.
15 karių komanda trečiadienį buvo dislokuota padėti perkelti spąstus Kazune, esančiame smarkiai nuo meškų nukentėjusiame Akitos regione.
Vyriausybės vyriausiojo sekretoriaus pavaduotojas Kei Saito teigė, kad kariuomenė daugiausia dėmesio skiria krašto apsaugai, tačiau kariai galėtų padėti, kai tik įmanoma.
S. Takaichi vyriausybė praėjusią savaitę surengė specialų posėdį dėl krizės ir pareiškė, kad iki lapkričio vidurio ji pasiūlys politikos paketą.
Tai greičiausiai apims medžiotojų, galinčių reaguoti į skubiausias situacijas, pavyzdžiui, pastebėjus meškas gyvenamosiose vietovėse, skaičiaus didinimą.
Akitos gubernatorius Kenta Suzuki, kuris ne kartą perspėjo, kad jo regionas neturi pajėgumų kovoti su laukiniais gyvūnais, padėkojo kariams už pagalbą.
„Koordinuodamas pastangas su vietos savivaldybėmis, tikiuosi padėti Savigynos pajėgų karių veiklai“, – sakė K. Suzuki per susitarimo su kariuomene pasirašymo ceremoniją Akitoje, skirtą pažymėti programos pradžiai.
