  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Baltijos šalyje – šokiruojantis atvejis: vyras nušovė lokio jauniklį ir bandė jį išsivežti priekaboje

2025-11-03 22:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 22:40

Penktadienį Latvijoje, Uogrės savivaldybėje, medžiotojas padarė grubų pažeidimą – nušovė miške klajojusį rudąjį lokį.

Baltijos šalyje – šokiruojantis atvejis: vyras nušovė lokio jauniklį ir bandė jį išsivežti priekaboje (nuotr. ELTA)

Kartu su kompanionu medžiotojas lokio jauniklio kūną jau buvo įdėjęs į priekabą ir bandė sprukti, tačiau nesėkmingai – jį pagavo Latvijos valstybinė miškų tarnyba.

Kartu su kompanionu medžiotojas lokio jauniklio kūną jau buvo įdėjęs į priekabą ir bandė sprukti, tačiau nesėkmingai – jį pagavo Latvijos valstybinė miškų tarnyba. 

Nušautas iš medžiotojų bokštelio

Kaip praneša portalas tv3.lv, rudasis lokys buvo neteisėtai sumedžiotas iš bokštelio netoli šėrimo vietos, kur medžiotojai palieka maistą, kad pritrauktų gyvūnus. Pastarieji mėgsta tokias vietas, nes čia jie gali rasti įvairių gėrybių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Medžiotojas pasinaudojo šia aplinkybe ir nušovė lokį, nors Latvijoje pastarųjų medžioklė yra griežtai draudžiama. Vyras buvo sulaikytas, o už tyčinį tokį nusikaltimą jam gresia iki penkerių metų kalėjimo.

Kaip praneša portalas tv3.lv, vyras jau anksčiau baustas už saugumo pažeidimus medžioklės metu.

Lietuvoje pastebėtas rudasis lokys

Kaip jau rašėme, praėjusį trečiadienį Paažvintės kaime, Utenos rajone, pastebėtas rudasis lokys, skelbia Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).

Anksčiau, spalio 27 d., pranešta, kad rudasis lokys pastebėtas Miškiniškės kaime, Ignalinos rajone, netoli Paažvintės kaimo. Šiose teritorijose vien miškai, jais keliauja meška.

Miškas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Aplinkosaugininkai stebi situaciją ir teikia rekomendacijas, kaip reaguoti pamačius laukinį gyvūną jam neįprastoje teritorijoje ar miške.

Gyventojai kviečiami pranešti telefonu 112. 

Rudasis lokys – retas, tačiau pavojingas svečias 

Pastebėjus rudąjį lokį, svarbiausia išlaikyti saugų atstumą.

Jokiu būdu negalima artėti, filmuoti, fotografuoti  gyvūno, jo persekioti ar mėginti jį nubaidyti.

Jeigu lokys atsistoja ant užpakalinių kojų, tai dar nereiškia, kad jis ruošiasi pulti – taip gyvūnas bando geriau apžvelgti aplinką.

Jei gyvūnas ima artėti, patariama išlikti ramiems, nepanikuoti, atsistoti tiesiai, pakelti rankas, o esant grupei – susiburti kartu, atrodant didesniems.

Negalima šūkauti, mojuoti ar bėgti – tai gali sukelti lokiui stresą ar paskatinti puolimą.

Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.

Laukiniai gyvūnai miestuose – įprastas reiškinys

Urbanizacija artina žmonių gyvenamąsias teritorijas prie laukinių gyvūnų buveinių, todėl stirnos, lapės, briedžiai ir kiti laukiniai gyvūnai miestų ribose tampa vis labiau įprastu reiškiniu. Tokie gyvūnai dažnai ieško maisto, tačiau jų šėrimas ar bandymas prisijaukinti kelia pavojų. Maitinami gyvūnai gali prarasti savisaugos instinktą, priprasti lankytis gyvenvietėse, kur jų tyko automobiliai, naminiai augintiniai ar kiti pavojai. 

Dažniausiai miestuose sutinkamos lapės, ieškančios lengvo maisto gali patraukti prie buitinių atliekų konteinerių, taip pat neretai sutinkamos į miestus atklydusios stirnos. 

Anot AAD, svarbu atsiminti, kad nei paukščių, nei laukinių gyvūnų šerti šiltuoju metų laiku nereikia. Tai paukščiams ir laukiniams gyvūnams gali pakenkti. 

Pastebėjus laukinį gyvūną savo kieme ar parke, svarbiausia jį stebėti iš tolo ir nesikišti. Jei gyvūnas atrodo sveikas ir aktyvus, jam pagalbos nereikia – jis pats ras kelią atgal į gamtą. 

Jeigu automobiliu kliudėte arba ant kelio pastebėjote jau partrenktą laukinį gyvūną – praneškite skubiosios pagalbos tarnybų tel. 112. 

Jei pastebite sužeistą gyvūną arba jis elgiasi nenatūraliai, reikėtų skambinti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112. Gyvūnui padėti gali tik specialistai – gyventojų bandymas tai daryti patiems gali sukelti papildomą stresą ar net sužaloti gyvūną. 

Aplinkos apsaugos departamentas yra parengęs atmintinę apie tai, kaip reikia elgtis pastebėjus laukinį gyvūną.

