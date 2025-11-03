Radviliškio rajone per medžioklę ginklu sužalotas vyras

Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko sekmadienį apie 12.45 val. ties Žinėnų kaimu, miške, pramoginės medžioklės metu. Vyras (gim. 1974 m.) iš medžioklinio lygiavamzdžio šautuvo „Beretta“ netyčia iššovė į kartu medžioklėje dalyvavusį vyrą (gim. 1975 m.).
Nukentėjusysis buvo pristatytas į ligoninę, pavojaus jo gyvybei nėra.
Ginklas ir šoviniai paimti. Įvykio aplinkybės tikslinamos.
