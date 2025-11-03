 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Radviliškio rajone per medžioklę ginklu sužalotas vyras

2025-11-03 08:18 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 08:18

Per pramoginę medžioklę miške Radviliškio rajone ginklu buvo sužeistas vyras.

Greitoji pagalba (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Per pramoginę medžioklę miške Radviliškio rajone ginklu buvo sužeistas vyras.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko sekmadienį apie 12.45 val. ties Žinėnų kaimu, miške, pramoginės medžioklės metu. Vyras (gim. 1974 m.) iš medžioklinio lygiavamzdžio šautuvo „Beretta“ netyčia iššovė į kartu medžioklėje dalyvavusį vyrą (gim. 1975 m.).

Nukentėjusysis buvo pristatytas į ligoninę, pavojaus jo gyvybei nėra. 

Ginklas ir šoviniai paimti. Įvykio aplinkybės tikslinamos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

