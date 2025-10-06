Lokys užpuolė ir sužalojo vyrą: siaubas tykojo pakeliui į autobusų stotelę

44-ejų metų vyras buvo užpultas iš už nugaros, kai sekmadienį turistų pamėgtame Širakavos–go kaime ėjo į autobusų stotelę, naujienų agentūrai AFP sakė vietos pareigūnas Kazunari Takashima. Vyrui lokys apdraskė dešinę ranką.
Ispanas po incidento nuėjo į netoliese esantį turistų informacijos centrą ir paprašė iškvietė greitąją pagalbą. Jis dar tą pačią dieną buvo paleistas iš ligoninės.
Anot duomenų, turistą užpuolęs gyvūnas tikriausiai buvo jaunas himalajinis lokys. Po incidento pėsčiųjų takai į kaimo apylinkes buvo uždaryti. Istorinis Širakavos-go kaimas pagrindinėje Honšiu saloje yra žinomas savo stačių šiaudinių stogų namais, jis įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Praėjusią savaitę Japonijos šiaurėje lokys užpuolė ir mirtinai sužalojo grybavusią moterį. Kita moteris vis dar laikoma dingusia.
Pasak stoties NHK, nuo balandžio iki rugpjūčio Japonijoje jau būta penkių mirtimi pasibaigusių lokių atakų. Be to, 69 žmonės buvo sužaloti.
