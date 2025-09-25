Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Japonijoje senjorė suimta už kraupų nusikaltimą: štai ką 20 metų laikė šaldiklyje

2025-09-25 12:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 12:51

Japonijos policija ketvirtadienį pranešė suėmusi 75 metų moterį, du dešimtmečius šaldiklyje laikiusią dukters kūną. 

Japonijos policija (nuotr. SCANPIX)

Japonijos policija ketvirtadienį pranešė suėmusi 75 metų moterį, du dešimtmečius šaldiklyje laikiusią dukters kūną. 

0

Tyrėjai antradienį aptiko suaugusios moters kūną šaldiklyje Keiko Mori namuose Ibaraki prefektūroje, į šiaurės rytus nuo Tokijo, sakė vietos policijos atstovas, pageidavęs anonimiškumo. 

K. Mori „sakė, kad tai jos dukra“ Makiko, gimusi 1975 metais. Jei būtų gyva, ji dabar būtų 49-erių arba 50-ies, sakė atstovas ir pridūrė, kad jos kūnas iro vis labiau, bus atlikta autopsija mirties priežasčiai nustatyti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Mori antradienį pati atvyko į policiją su giminaičiu pranešti, kad šaldiklyje laiko kūną. Kartu su K. Mori į jos namus atvykę tyrėjai rado kūną, apvilktą marškinėliais ir apatiniais, klūpomis veidu žemyn pastatytą šaldiklyje, sakė atstovas. 

K. Mori buvo suimta dėl įtarimų netinkamu elgesiu su palaikais. 

Moteris tyrėjams pasakė, kad namuose tvyrojo blogas kvapas, todėl ji nusipirkusi šaldiklį ir į jį įdėjusi dukters kūną. 

K. Mori turėjo kelis vaikus, tačiau policija neatskleidė, kiek jų buvo ir ką ji pasakojo tyrėjams apie Makiko. Po vyro mirties anksčiau šį mėnesį ji gyveno viena. 

