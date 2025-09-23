Vilniaus rajone pirmadienį pastebėtas apgadintas bendrovės pastatas: galimai šaudyta metaliniais šratais

Policijos departamento duomenimis, apie 8 val. Melekonių kaime pastebėta, kad bendrovės pastate išdaužti du plastikinių langų stiklai, apgadinta apšvietimo lempa bei sienos apdaila.
Pirminiais duomenimis, pastatas buvo apšaudytas metaliniais šratais, galimai, iš lygiavamzdžio šautuvo.
Nuostolis nustatinėjamas. Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!