TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone pirmadienį pastebėtas apgadintas bendrovės pastatas: galimai šaudyta metaliniais šratais

2025-09-23 10:00 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 10:00

Vilniaus rajone pirmadienį pastebėtas apgadintas bendrovės pastatas – pareigūnams pranešta, kad į statinį galimai šaudyta metaliniais šratais.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Vilniaus rajone pirmadienį pastebėtas apgadintas bendrovės pastatas – pareigūnams pranešta, kad į statinį galimai šaudyta metaliniais šratais.

0

Policijos departamento duomenimis, apie 8 val. Melekonių kaime pastebėta, kad bendrovės pastate išdaužti du plastikinių langų stiklai, apgadinta apšvietimo lempa bei sienos apdaila.

Pirminiais duomenimis, pastatas buvo apšaudytas metaliniais šratais, galimai, iš lygiavamzdžio šautuvo. 

Nuostolis nustatinėjamas. Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

