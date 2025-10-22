Plinta stulbinanti nuotrauka iš kelio Visaginas–Vilnius: tokį vaizdą išvysi ne kasdien

Žinia apie netoli Kazitiškio miestelio užfiksuotą laukinį gyvūną socialinio tinkle „Facebook“ grupėje „Visaginas – tai mes“ pasidalijo šiuo keliu važiavusi moteris.
Savo ruožtu aplinkosaugininkai pamačius laukinį gyvūną jam neįprastoje teritorijoje ar miške kviečia gyventojus pranešti telefonu 112.
ELTA primena, kad vasarą meška buvo atklydusi į Vilnių ir savaitę klaidžiojo po miesto apylinkes. Rudasis lokys taip pat buvo pastebėtas Molėtų rajone.
Rudasis lokys – retas, tačiau pavojingas svečias
Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad spalio 21 d. kelyje Vilnius–Visaginas (prie Kazitiškio) pastebėtas rudasis lokys, aplinkosaugininkai stebi situaciją ir teikia rekomendacijas, kaip reaguoti pamačius laukinį gyvūną jam neįprastoje teritorijoje ar miške. Gyventojus kviečia pranešti telefonu 112.
Aplinkos apsaugos departamentas išplatintame pranešime spaudai primena, kaip elgtis tokiose situacijose:
- Pastebėjus rudąjį lokį, svarbiausia išlaikyti saugų atstumą.
- Jokiu būdu negalima artėti, filmuoti, fotografuoti gyvūno, jo persekioti ar mėginti jį nubaidyti.
- Jeigu lokys atsistoja ant užpakalinių kojų, tai dar nereiškia, kad jis ruošiasi pulti – taip gyvūnas bando geriau apžvelgti aplinką.
- Jei gyvūnas ima artėti, patariama išlikti ramiems, nepanikuoti, atsistoti tiesiai, pakelti rankas, o esant grupei – susiburti kartu, atrodant didesniems.
- Negalima šūkauti, mojuoti ar bėgti – tai gali sukelti lokiui stresą ar paskatinti puolimą.
- Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.
Laukiniai gyvūnai miestuose – įprastas reiškinys
Urbanizacija artina žmonių gyvenamąsias teritorijas prie laukinių gyvūnų buveinių, todėl stirnos, lapės, briedžiai ir kiti laukiniai gyvūnai miestų ribose tampa vis labiau įprastu reiškiniu. Tokie gyvūnai dažnai ieško maisto, tačiau jų šėrimas ar bandymas prisijaukinti kelia pavojų.
Maitinami gyvūnai gali prarasti savisaugos instinktą, priprasti lankytis gyvenvietėse, kur jų tyko automobiliai, naminiai augintiniai ar kiti pavojai.
Dažniausiai miestuose sutinkamos lapės, ieškančios lengvo maisto gali patraukti prie buitinių atliekų konteinerių, taip pat neretai sutinkamos į miestus atklydusios stirnos.
Svarbu atsiminti, kad nei paukščių, nei laukinių gyvūnų šerti šiltuoju metų laiku nereikia. Tai paukščiams ir laukiniams gyvūnams gali pakenkti.
Pastebėjus laukinį gyvūną savo kieme ar parke, svarbiausia jį stebėti iš tolo ir nesikišti. Jei gyvūnas atrodo sveikas ir aktyvus, jam pagalbos nereikia – jis pats ras kelią atgal į gamtą.
Jeigu automobiliu kliudėte arba ant kelio pastebėjote jau partrenktą laukinį gyvūną – praneškite skubiosios pagalbos tarnybų tel. 112.
Jei pastebite sužeistą gyvūną arba jis elgiasi nenatūraliai, reikėtų skambinti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112. Gyvūnui padėti gali tik specialistai – gyventojų bandymas tai daryti patiems gali sukelti papildomą stresą ar net sužaloti gyvūną.
Aplinkos apsaugos departamentas yra parengęs atmintinę apie tai, kaip reikia elgtis sutikus gamtoje sužeistą laukinį gyvūną.
