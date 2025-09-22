Per plauką nuo tragedijos: Vilniuje sutiko mešką – to, kas vyko toliau, nesitikėjo niekas

Meškutę užfiksavęs vyras pasidalijo vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose. Kaip pasakoja vyras, žvėrį pastebėjo beveik pačiame sostinės centre.
Vyriškis, sustojęs prie gyvūno, pro automobilio langą išmetė jai obuolį, kurį meškutė iškart pradėjo valgyti.
Komentaruose žmonės pasidalijo į kelias stovyklas – dalis grožėjosi gyvūno grožiu, o kiti dalijo pastabas, kad taip šerti gyvūno negalima.
„Ant maisto lieka rankų kvapas. Taip žmonių kvapas tampa siejamas su maistu. Po to žmonės tampa maistu. Patarčiau nemaitinti tokių gyvūnų“, – rašė internautas.
„Taip pradėtos šerti pakelėje pradės ten nuolatos leisti laiką, o tai reiškia, kad žmonėms su dviračiais ar einantiems pėsčiomis kils pavojus“, – komentuoja Vladas.
Buvo ir daugiau gyventojų, toje vietoje sutikusių mešką. Štai kai kurie komentaruose po vaizdo įrašu dalijosi, kuo ją šėrė:
„Jau vakar ir užvakar šėrėme, gerietė, tik labai įdomiai – morkas valgo, o burokų net neima.“
Ekspertas įspėja – tai labai pavojinga
Gamtininkas Andrėjus Gaidamavičius įspėja, kad abi pusės šiuo atveju yra neteisios. Visų pirma, anot jo, meška niekada nežiūrės į žmogų kaip į maistą, todėl maitinimas iš rankų nebus siejamas su žmogaus kvapu, kaip su maistu.
Anaiptol, maitinti šių gyvūnų griežtai negalima dėl kitų priežasčių.
„Lokių ir jokių laukinių gyvūnų jokiu būdu negalima maitinti, nes jie pripranta prie žmonių maisto ir tada jie laikosi prie jų. Tada nežinai, kokia gali iškilti konfliktinė situacija, kai tų kontaktų su žmonėmis padaugėja, nes žmonės patys jų prisiprašo“, – nurodo jis.
A. Gaidamavičius primena dar šiais metais įvykusią nelaimę Slovakijoje, kai lokys nusitempė motociklininką, kuris, deja, dėl patirtų sužalojimų neišgyveno.
„Istorija buvo tokia, kad vėliau ekspertai patikrino to motociklininko telefoną ir pamatė, kad jis su meška fotografavosi, ją maitino iš rankų, kaip šitie žmonės. Šalia meškos buvo lokiukas, kurį irgi galbūt norėjo pamaitinti ar paglostyti, bet motina to nesuprato. Meškos labai agresyviai gina savo jauniklius, jos užpuola net daug didesnį patiną už save, jeigu tik kažkokį įtarimą pajunta – be jokios abejonės ji žmogų puls“, – aiškina gamtininkas.
Geriausia, kad lokys gyventų savo natūralioje aplinkoje, su žmonėmis susidurtų kuo mažiau. Tuo atveju, jeigu žmonės maitins meškas, gamtininkas nurodo, kad jos pradės eiti į miestus, ieškoti maisto šiukšlynuose, gyvenvietėse, gali įsiveržti net į automobilius, jeigu pajaus žmonių maisto kvapą.
„Tai yra super blogas dalykas, tokiu būdu žmonės prisiprašys sau bėdos. Lokys iš visų stambiųjų plėšrūnų Lietuvoje žmogui yra pats pavojingiausias“, – pabrėžia A. Gaidamavičius.
