Staiga mirus garsiam Lietuvos verslininkui Vizgirdai – jautrus šeimos prašymas: kreipiasi į visus

Vėlų šeštadienio vakarą Birutė, Rimanto Vizgirdos žmona, pasidalino liūdna žinia, apie vyro netektį. Moteris prašė palaikyti šeimą maldomis.
Paaiškėjo, kada ir kur bus galima atsisveikinti su Rimtautu
Po skaudžios žinios apie Rimtauto Vizgirdos netektį, kilo klausimas, kur ir kada bus galima atsisveikinti su žinomu verslininku bei filantropu.
Laidojimo paslaugų centras pasidalino žinia, kada bus galima atsisveikinti su vyru.
Pasidalinę žinia, rašo:
„Su giliausiu liūdesiu pranešame, kad netekome Rimtauto Juozo Vizgirdos (1938.05.20–2025.09.20).
Tegul Rimtauto Juozo atminimas išlieka šviesus, o prisiminimai suteikia stiprybės šią sunkią akimirką. Liūdime kartu su šeima, draugais, kolegomis ir visais, kam teko garbė pažinti.
Su Rimtautu Juozu atsisveikinimas vyks Laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinyje, M. K. Paco g. 4, Vilniuje, 2-oje salėje:
• rugsėjo 22 d., pirmadienį, 16:00–21:00 val.;
• rugsėjo 23 d., antradienį, 9:00–14:45 val.
Laidojamas Antakalnio kapinėse.Mes, esame čia, kad padėtume Jums atsisveikinti su pagarba, ramybe ir šiluma.
Artimieji Rimtauto Juozo atminimą prašo pagerbti vienu baltu gėlės žiedu. Kelias žemėje baigėsi, bet atmintyje Tu gyvensi amžinai...“
