Radijo laidų vedėjas išgyvena žmonos netektį: „Jos šypsena niekada nebus pamiršta“

Anne ramiai iškeliavo antradienį, rugsėjo 17 dieną, apsupta artimųjų Šv. Vincento privačioje ligoninėje Dubline, skelbė dailystar.co.uk.
Prakalbo apie netektį
Kaip pažymima oficialiame mirties pranešime, tai buvo „nuostabi, drąsi moteris, gyvenusi gyvenimą iki pat pabaigos“.
Colm Hayes, atiduodamas pagarbą žmonai socialiniuose tinkluose, parašė: „Mano nuostabi žmona Anne vakar ryte mirė po šešerių metų gyvenimo su vėžiu. Ji buvo nepaprasta, drąsi moteris. Jos šypsena niekada nebus pamiršta.“
Anne artimieji taip pat išplatino jautrų pranešimą, kuriame rašoma: „Su giliu liūdesiu pranešame apie mūsų mylimos žmonos, mamos, sesers, tetos ir draugės, Anne Laird-Caffrey, mirtį.“
„Anne buvo ta, kuri mus visus jungė – jos nepaprastas gerumas ir šiluma amžinai išliks visų, kurie ją pažinojo ir mylėjo, širdyse.“
Anne prisimins mylinti šeima: tėvas Sylvester, vyras Colm, duktė Holly, sūnus Alex su sužadėtine Laura bei broliai ir seserys – Paulas, Markas, Trish, Martinas, Therese, Stevenas ir Tara.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!