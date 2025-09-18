Simona Milinytė dalijasi išgyvenimais prieš sudėtingą operaciją – „Esu labai išsekusi“

Apie šiandien laukiančią operaciją Simona atvirai pranešė socialiniame tinkle, įrašu sutiko pasidalyti ir pakomentuoti naujienų portalui tv3.lt.
Operacijos diena
Ketvirtadienio valarą Simona pasidalijo jautria žinute, kurioje atvirai pripažino, kad ši diena jai itin baugi:
„Pirmos – šį kartą dar lengvos, operacijos diena. Dieve, bijau. Pripažinsiu. Nes turėjau nepaprastai sunkias dienas. Esu tokia silpna, kad vos paeinu, nekalbu apie kažką tokio, kaip susišukuoti ar panašiai. Todėl labai baisu anestezija, kad mano širdies veikla yra be galo sutrikusi, o aš – labai išsekusi“, – „Instagram“ paskyroje pasakojo S. Milinytė.
Atlikėja taip pat pasakojo, kad gydytojai ketina pašalinti vieną iš darinių, sukeliantį itin stiprius skausmus. Nors procedūra turėtų bent šiek tiek palengvinti jos būklę, medikai kartu ruošiasi aptarti ir tolesnį gydymo planą.
„Gydytojai tikisi, kad šiandien pavyks pašalinti vieną iš darinių, kuris šiuo metu kelia vieną didžiausių skausmų, spausdamas kitus organus. Po operacijos gydytojai aptars tolesnius veiksmus. Deja, kompiuterinės tomografijos tyrimai atėjo tikrai blogi… Kol kas nenoriu nieko spėlioti, todėl apie tai kalbėsiu tik tada, kai gydytojai viską peržiūrės ir sudarys gydymo planą“, – tv3.lt pasakojo S. Milinytė.
Tyrimai rodo sudėtingą situaciją
Pasak Simonos, atlikti tyrimai parodė itin sudėtingą situaciją – auglių kiekis išsiplėtė ir paveikė daugiau organų, nei tikėtasi. Tai reiškia, kad jos laukia ne tik ši, bet ir dar sudėtingesnės operacijos.
„Labai skaudu ir liūdna, bet kompiuterinės tomografijos tyrimai labai baisiai blogi. Jie rodo, kad man gali tekti iškęsti dar baisesnių, nepaprastai skausmingų ir sunkių operacijų, nes auglių kiekis padidėjo ir jie išsiplėtė po visus organus“, – atviravo ji „Instagram“ paskyroje.
Vis dėlto, nepaisydama išsekimo ir nuolatinių skausmų, Simona pabrėžia, kad pasiduoti neketina. Dar prieš keletą dienų ji dalijosi, jog net ir kęsdama ligos padarinius sugebėjo pasirodyti ant raudono kilimo – tai jai tapo simboliu, kad gyvenimas, nepaisant iššūkių, nesustoja.
„Vėl vos eina iškęsti kasdienybę dėl nepaprasto silpnumo ir skausmo, bet tikrai nepasiduodu. Pažiūrėkite – su stiprių nuskausminamųjų ir komandos pagalba net buvau ant raudono kilimo! O dabar – atgal į realybę ir melstis kasdien, kad kita savaitė ligoninėse praeitų sėkmingai“, – anksčiau dalijosi atlikėja.
Šiuo metu svarbiausias Simonos tikslas – išgyventi artimiausias dienas, atlaikyti anestezijas ir skausmingas procedūras, kad gydytojai galėtų tiksliai sudaryti gydymo planą.
„Dabar – operacija, po kurios jau skausmas tikimės bus mažesnis, bet kurios metu po biopsijų – gydytojai galės pilnai sudaryti tolesnį gydymo planą.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!