TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Bolosonarui diagnozuotas odos vėžys

2025-09-18 12:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 12:58

Odos vėžys (nuotr. Pexels)

Buvusiam Brazilijos prezidentui Jairui Bolsonarui diagnozuotas odos vėžys.

0

Du dariniai, kurie buvo pašalinti sekmadienį per operaciją, buvo paveikti odos vėžio, pranešė gydytojas Claudio Birolini. „Tai nėra nei švelniausia, nei agresyviausiai forma, tačiau tai vis tiek odos vėžys“, – pridūrė jis.

J. Bolsonaras antradienį dėl pykinimo, svaigimo ir žemo kraujo spaudimo vėl buvo atvežtas į ligoninę ir čia praleido naktį. Per tyrimus pastebėta neseniai persirgto plaučių uždegimo pėdsakų. Trečiadienį 70-metis J. Bolsonaras buvo išrašytas iš ligoninės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B. Bolsonarui pastaruoju metu ne kartą prireikė medikų pagalbos dėl vėlyvų išpuolio prieš jį padarinių – per rinkimų kampaniją 2018-aisiais jis buvo subadytas peiliu.

Buvęs prezidentas šiuo metu gyvena namų arešto sąlygomis. Praėjusią savaitę jam skirta daugiau kaip 27 metų laisvės atėmimo bausmė – dėl jo vaidmens bandant įvykdyti perversmą po pralaimėjimo rinkimuose kairiųjų kandidatui Luizui Inácio Lula da Silvai.

