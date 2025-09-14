Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Siūlo valgyti mažiau mėsos: šios medžiagos ribojimas gali stabdyti senėjimą ir net vėžį

2025-09-14 09:30 / šaltinis: Žinių radijas / parengė:
Autorius(-ė) Aigustė Tavoraitė
šaltinis: Žinių radijas / parengė:
2025-09-14 09:30

Vilniaus universiteto mokslininkai atliko tyrimą apie medžiagą, tiksliau – aminorūgštį, kuri stabdo senėjimą. Pasirodo, jos ribojimas maiste gali padėti stabdyti net vėžinių ląstelių dauginimąsi

Vilniaus universiteto mokslininkai atliko tyrimą apie medžiagą, tiksliau – aminorūgštį, kuri stabdo senėjimą. Pasirodo, jos ribojimas maiste gali padėti stabdyti net vėžinių ląstelių dauginimąsi

REKLAMA
2

Plačiau apie tai papasakojusi VU Gyvybės mokslų centro mokslininkė dr. Liepa Gasiulė priminė, kad kiekvienas mūsų yra sudarytas iš angliavandenių, riebalų ir baltymų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Baltymų sudėtyje yra 20 aminorūgščių ir vienoje iš jų yra mūsų tiriamoji medžiaga – aminorūgštis metioninas. Tai yra viena iš pagrindinių ir svarbiausių aminorūgščių, kuri mums reikalinga tam, kad gyventume. 

REKLAMA
REKLAMA

Viena pagrindinių jos funkcijų yra ta, kad (...) metioninas yra tiesiogiai susijęs su genų raiškos reguliacija, ko kitos aminorūgštys neturi“, – aiškino mokslininkė „Žinių radijo“ laidoje „Mokslas suprantamai“.

REKLAMA

Šios aminorūgšties pats organizmas daug pasigaminti negali, todėl jos būtina gauti su maistu. Ji svarbi tiek baltymų sintezei, padeda organizmui kurti naujas ląsteles ir audinius, tiek detoksikacijai, prisideda prie kenksmingų medžiagų pašalinimo.

„Mums ši medžiaga svarbiausia kalbant apie DNR modifikacijas. Nes jei reguliuojame genus, reguliuojame absoliučiai viską. Nuo genų raiškos viskas prasideda – visos ligos ir gyvybė“, – pridūrė L. Gasiulė. 

REKLAMA
REKLAMA

„Daugiausiai metionino yra gyvulinės kilmės baltymuose – kalbame apie įvairią mėsą, žuvį, visokias jūros gėrybes, mažiau jo yra pieno produktuose. Daug metionino yra riešutuose (ypač braziliškuose).“

Kalbėdama apie sąsajas su vėžinių susirgimų vystymusi, ji atkreipė dėmesį į sutrikdomą genų aktyvavimosi procesą:

„Kai metioninas keičia epigenetinę modifikaciją, (...) viskas labai pasikeičia. (...) Pavyzdžiui, neaktyvūs genai aktyvuojasi, o tie, kurie turėtų būti aktyvūs, jie yra išjungiami.  Tada nebėra pusiausvyros.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gaunama su baltyminiu maistu

Metioninas dažniausiai gaunamas vartojant gausiai baltymų turintį maistą. „Daugiausiai metionino yra gyvulinės kilmės baltymuose – kalbame apie įvairią mėsą, žuvį, visokias jūros gėrybes, mažiau jo yra pieno produktuose. Daug metionino yra riešutuose (ypač braziliškuose), o mažiausiai, aišku, augalinėje mityboje – vaisiuose, daržovėse“, – vardijo mokslininkė. 

REKLAMA

Nors baltymai žmogaus organizmui būtini, metionino perteklius gali būti žalingas organizmui.

„Jau yra atlikta daug įvairių tyrimų, apskaičiuotas tam tikras baltymų kiekis, kiek jų reikėtų suvalgyti per dieną – tai būtų apie 0,8 g kilogramui per dieną. Sakykime, kažkur apie 50–60 gramų per dieną. Tačiau šiuolaikinėje visuomenėje, ypač Europoje, Amerikoje yra suvalgoma 1,5–2 kartus daugiau baltymų, nes yra valgoma labai daug mėsos.

REKLAMA

Dabar mokslininkai stebi įvairius procesus ir sako, kad kai baltyminio maisto suvartojama ryškiai per daug, tai kenkia sveikatai, gali skatinti širdies ligas, atminties praradimus, neurodegeneracinius sutrikimus. Taigi kaip baltymų negalima vartoti per mažai, taip jų neturi būti per daug“, – kalbėjo mokslininkė.

30 proc. sumažinus baltymų – geri rezultatai

Pasak jos, atliekami įvairūs tyrimai rodo, kad ne drastiškai, bet, pavyzdžiui, 30 proc. sumažinus baltyminio maisto kiekį jau yra matomas teigiamas efektas sveikatai: 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai veikia priešuždegimiškai, pasižymi priešvėžinėmis savybėmis, stabdo senėjimą. Ypač kalbant apie senėjimą yra atliekama labai daug tyrimų. Jau seniau atlikti tyrimai su pelėmis parodė, kad sumažinus metionino kiekį mityboje jų gyvenimo trukmė prailgėjo 30 proc. 

„Šiuolaikinėje visuomenėje, ypač Europoje, Amerikoje yra suvalgoma 1,5–2 kartus daugiau baltymų, nes yra valgoma labai daug mėsos.“

REKLAMA

Neseniai skaičiau, kad tyrimai atliekami ir su beždžionėmis, randami teigiami efektai, kad galime prailginti gyvenimo trukmę. Ir tą galima padaryti sumažinus tik 30 proc. nuo to kiekio, kiek žmogui reikia“, – komentavo L. Gasiulė.

Paklausta, ar patys žmonės, jeigu metionino kaip tik trūksta, gali tai pastebėti, mokslininkė nurodė, kad jei žmogus tuo metu auga, jo augimas turėtų sustoti. Tačiau rimti pakitimai organizme galėtų įvykti, jei visiškai badaujama ir baltymų negaunama ilgą laiką. 

REKLAMA

Svarbiausia nevalgyti per daug

Paklausta, kokio požiūrio laikytųsi kalbėdama apie dietas ir įvairias populiarias mitybos madas, mokslininkė teigė esanti subalansuotos mitybos šalininkė. 

„Manau, svarbiausia nevalgyti per daug – tiek per daug riebalų, tiek angliavandenių, tiek baltymų. Jeigu dabar daugiausiai kalbama, kad reikia labai daug baltymų, būčiau atsargesnė. Taip, jei žmogus sportuoja, viskas gera, tada reikėtų tų baltymų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bet jei daug fizinio aktyvumo nėra, reiktų vartoti subalansuotus kiekius, kartais – daugiau, kartais – mažiau. Svarbu nevalgyti per daug mėsos, kad nebūtų jos ir per pusryčius, ir pietus, ir vakarienę“, – patarė ji. 

Tyrimai daug žada

Paklausta, kaip metionino ribojimas gali paveikti lėtinių ligų išsivystymą, pašnekovė pabrėžė, kad šiuo klausimu jau yra nueita iki klinikinių tyrimų.

REKLAMA

„Šiaip yra aišku, kad vėžinės ląstelės labiau mėgsta metioniną ir joms iš išorės gaunamo metionino reikia labiau nei sveikoms ląstelėms. Negaudamos metionino jos pradeda žūti. Taigi jeigu pradedame riboti, neduoti šitos medžiagos, o sveikos ląstelės turi likti gyvos. Tai būtų toks tiksliai į taikinį nukreiptas dalykas. Aišku, toks badavimas galimas tik iki tam tikros ribos.

REKLAMA

Žinoma, tai – dar tyrimų pradžia. Tiriami vėžiu sergantys ligoniai, kuriems taikoma chemoterapija, radioterapija ir šalia taikoma metionino dieta. Ji gali būti taikoma vartojant atitinkamai subalansuotą maistą, bet taip pat yra ir kuriamas kaip vaistas – metionazė, kurią galima gerti ir kraujyje aminorūgšties kiekis sumažinamas“, – pasakojo L. Gasiulė.

Pasak jos, pradiniai tyrimai rodo teigiamą efektą. „Pirmiausia tiriamas toksiškumas, kaip tokie pacientai reaguoja. Bet atliekant tyrimus su pelėmis viskas veikia labai puikiai. Tad kol kas laukiama platesnių rezultatų“, – pridūrė ji. 

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų