Lietuviai iš vaistinių šluoja šias prekes: įspėja visus – ligos pikas dar tik atkeliauja

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenys rodo, kad COVID-19 ligos atvejų skaičius kas savaitę auga itin sparčiai – praėjusią savaitę oficialiai registruotų atvejų skaičius perkopė tūkstantį.
Vaistinių atstovai tvirtina tai akivaizdžiai pajutę tiek pagal greitųjų COVID-19 testų pardavimus, tiek simptomais besiskundžiančių pacientų srautus.
Testų pardavimai išaugo ir net 5 kartus
Kaip nurodė vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Virgilija Bečelytė, šiuo metu padidėjo tiek peršalimo simptomus lengvinančių preparatų, tiek COVID-19 testų pardavimai.
„Šiuo metu iš tiesų pastebime, kad koronaviruso susirgimų daugėja, o pacientai vis dažniau skundžiasi peršalimo simptomais: užgulta nosimi, sloga, gerklės perštėjimu, galvos bei raumenų skausmais, pakilusia temperatūra.
Palyginus rugpjūčio paskutines savaites ir pirmąją rugsėjo savaitę, stebimas 14 proc. peršalimo simptomus palengvinančių preparatų ir medicinos priemonių (pastilės gerklei, paracetamolio ar ibuprofeno preparatai, vaistai nuo slogos, augaliniai preparatai viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomų lengvinimui ir pan.) pardavimų augimas.
Visgi, lyginant minėtų priemonių pardavimus su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, rodikliai – labai panašūs ir augimo nefiksuojame. Tuo metu pirmąją rugsėjo savaitę COVID-19 testų buvo įsigyjama dvigubai daugiau nei paskutinę rugpjūčio savaitę“, – komentavo vaistininkė.
„Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Sigitos Korbutaitės teigimu, testų pardavimai mėnesio pradžioje išaugo net 5 kartus. „Bet jei lygintume šių metų pastarąsias 3 savaites, su praėjusių metų analogišku laikotarpiu, tai pernai metais COVID-19 testų buvo nupirkta beveik 40 proc. daugiau.
Galima tik spėti, kad realiai sergančių tikrai yra daugiau – tik dėl pakankamai lengvų simptomų dalis pacientų į gydytojus nesikreipia, nors mes rekomenduojame kreiptis į specialistus ir neužsiimti savigyda“, – pastebėjo ji.
Kaukių skuba įsigyti ne visi
S. Korbutaitė taip pat dalijosi apie išaugusius apsauginių kaukių pardavimus. „Jų praėjusią savaitę, lyginant su rugpjūčio pirmąja savaite, išaugo 120 proc., fiksuojame ir medikamentų nuo peršalimo išaugusius pardavimus, praėjusią savaitę (lyginant su rugpjūčio pirmąja savaite) jie siekė beveik 50 proc.“ – komentavo ji.
Tiesa, „Camelia“ vaistininkė pastebėjo, su vienkartinėmis kaukėmis pastebima kiek kita situacija. „Nors pastebime, kad per pastarąsias savaites jų pardavimai ūgtelėjo, tendencija visgi yra tokia, jog kaukes įsigyja mažiau žmonių, nei pernai ar užpernai“, – sakė V. Bečelytė.
„Eurovaistinės“ atstovė Kamilė Šoblinskė tuo metu nurodė, kad rugsėjo pradžioje, palyginti su rugpjūčiu, žmonės apsauginių kaukių įsigijo dvigubai daugiau.
„Tuo metu vaistų nuo peršalimo – trečdaliu, o greitųjų testų – net penkis kartus daugiau. Pastebime, kad rudenį, kai sugrįžtama į mokyklas, universitetus ar biurus, lengviau plinta virusinės kvėpavimo takų infekcijos, tarp jų – ir koronavirusas.
Taigi pastarosiomis savaitėmis vaistinėse išties sulaukiame kur kas daugiau žmonių, besiskundžiančių peršalimo ar kvėpavimo takų infekcijų simptomais“, – komentavo ji.
Įspėjo ir dėl šalutinių reiškinių
BENU vaistininkės Deimantės Zalagaitytės pastebėjimu, lyginant su 2024 metų duomenimis, rugpjūtį koronaviruso užsikrėtimo dažnis buvo intensyvesnis ir ryškesnis. Vis dėlto tikslų susirgimų skaičių nustatyti sunku, mat daug žmonių nesikreipia į gydymo įstaigas, namie atlieka greituosius testus:
„Tačiau remiantis realia patirtimi, panašu, kad šiemet COVID-19 pikas dar tik atkeliauja. Tai patvirtina išaugę apsauginių kaukių, peršalimo simptomų mažinimui, imuninės sistemos stiprinimui skirtų preparatų, testų koronaviruso nustatymui, pardavimai.
Padidėjo paracetamolio ir ibuprofeno, vaistų, skirtų karščiavimui, galvos, raumenų skausmo malšinimui, pirkimai. Paracetamolis dažnai perkamas atskirai, tačiau jis įeina ir į įvairių miltelių, pirmuosius nemalonius simptomus mažinančių tablečių sudėtį.
Itin aktuali paklausa šiuo metu ir paracetamolio derinių su tokiomis medžiagomis kaip pseudoefedrinas ar dekstrometorfanas, kurios padeda mažinti nosies užgulimą ar kosulį“, – komentavo ji.
Tačiau vaistininkė atkreipė dėmesį, kad labai svarbu įvertinti, kad bendra paracetamolio dozė nebūtų viršijama, nes perdozavimas gali sukelti rimtus kepenų pažeidimus.
„Nosies užgulimui ir paburkimui itin perkami preparatai su ksilometazolinu. Pabrėžiama, kad šios medžiagos vartojimas yra ribojamas, skiriamas ne ilgesniam kaip 7 dienų laikotarpiui. Didesnę paklausą nei įprastai turi ir įvairios gerklės skausmą, perštėjimą, dirginimą mažinančios pastilės, sauso kosulio epizodų mažinimui skirti aliejiniai purškalai“, – aiškino D. Zalagaitytė.
Įsigyja ir vaistų nuo koronaviruso
Nors koronavirusas dažniausiai gydomas simptomiškai, vyresnio amžiaus žmonėms ar tiems, kurie serga lėtinėmis ligomis, gydytojas gali paskirti ir receptinį antivirusinį vaistą, kuris mažina viruso dauginamąsi ir greitina sveikimo procesus.
„Todėl labai svarbu neignoruoti savijautos ir kreiptis į gydytoją. Lygiai taip pat svarbu nepamiršti prevencijos priemonių. Pajutus pirmuosius simptomus rekomenduojama likti namuose. Jei vis dėl to planuojama apsilankyti vaistinėje ar gydymo įstaigoje, vaistininkai primena – dėvėkite apsaugines veido kaukes, kad taip apsaugotumėte aplinkinius“, – pabrėžė K. Šoblinskė.
D. Zalagaitytė priminė, kad sezoniniai pokyčiai daugiau laiko praleidžiant viduje yra itin patogus laikas plisti ne tik COVID-19, bet ir kitiems virusams.
„Vykstant viruso mutacijoms, atsirandant naujoms atmainoms, svarbu saugoti ne tik save, bet ir aplinkinius, laikytis higienos reikalavimų, o pajutus pirmuosius simptomus – izoliuotis ir, jeigu reikia, kreiptis į medicinos įstaigą. Ryškėja tendencija, kad COVID-19 sugrįžta vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje, todėl prevencinės priemonės šiuo laikotarpiu turėtų būti itin svarbios.
Siekiant sumažinti viruso plitimą, rekomenduojama dažniau vėdinti patalpas, reguliariai ir kruopščiai plauti rankas, viešose vietose dėvėti apsaugines kaukes“, – pabrėžė vaistininkė.
Ieško, kaip stiprinti imunitetą
V. Bečelytė taip pat atkreipė dėmesį, kad atėjus rudeniui, net ir vyraujant šiltiems orams, pastebimas domėjimasis imuniteto stiprinimu. „Pacientų krepšeliuose atsiduria žuvų taukai arba išgrynintos omega-3 riebalų rūgštys, vitaminas C, taip pat vitaminų kompleksai imuninės sistemos stiprinimui“, – vardijo ji.
D. Zalagaitytė antrino, kad imunitetui stiprinti žmonės renkasi vitaminus C, D, cinką, Omega-3 rūgščių preparatus, taip pat – papildus su beta gliukanais, propoliu, ežiuole, kvercetinu, šeivamedžiu.
„Dažniausiai pasirenkamos kelios šių medžiagų formos – lašai, purškalai arba kramtomos tabletės vaikams ir tabletės arba kapsulės suaugusiems. Pastebima, kad šiuo laikotarpiu šeimos nariai dažniau konsultuojasi ir prašo patarimų, kaip padėti apsisaugoti ir užkirsti kelią virusinių infekcijų plitimui vyresnio amžiaus artimiesiems, kurie serga lėtinėmis ligomis ir patenka į didesnę rizikos grupę“, – komentavo ji.
Pasak vaistininkės, taip pat daug dėmesio sulaukia ir natūralios priemonės, padedančios kovoti su nemaloniais simptomais: „Arbatos su čiobrelių žole, liepų žiedais, šalavijų, aviečių lapais, erškėčių vaisiais, islandine kerpena. Skysčių vartojimas sergant yra būtinas – tai padeda išvengti dehidratacijos karščiuojant, o vandenį papildant įvairiomis vaistažolėmis, gauname biologiškai aktyvius junginius, reikalingus kovai su liga.“