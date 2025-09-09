Kaukės – vis daugiau gydymo įstaigų: įspėja gyventojus pasisaugoti

Žinia apie tai įstaiga pasidalino socialiniame tinkle.
„Apsaugokime vieni kitus! Šiuo metu daugėja gripo ir peršalimo ligų, todėl pasirūpinkime savo ir bendruomenės sveikata. Rekomenduojame atvykus į polikliniką dėvėti veido kaukę ar respiratorių.
Jei jaučiate peršalimo simptomus ar karščiuojate – kaukė yra būtina! Neturite kaukės? Ją nemokamai gausite registratūroje. Dėkojame už supratingumą. Būkime sveiki ir saugūs kartu!“ – dalinosi įstaiga.
Praėjusią savaitę pranešimu apie privalomas kaukes įstaigos padaliniuose paskelbė ir Vilniaus rajono poliklinika.
Daugėja sergančių COVID-19
Portalas tv3.lt primena rašęs, kad sergamumo COVID-19 pakilimas stebimas dar nuo rugpjūčio vidurio, tačiau jis yra mažesnis nei pernai tokiu pačiu metu.
Medikai įspėja, kad virusas darosi „piktesnis“, nes žmonės nebesiskiepija.
„Pastebime, kad sergamumas peršalimo ligomis jau tikrai padidėjo, be to, COVID-19 darosi „piktesnis“, nes pacientai nebesiskiepija. Vieni apskritai nelinkę skiepytis, kiti ta jau labai seniai darė. Kadangi vaikai jau sugrįžo į mokyklas ir darželius, kur kontaktų yra daugiau, tikėtina, kad tai – tik sergamumo rodiklių augimo pradžia, pasieksime dar didesnius“, – komentavo šeimos gydytrojas Irmantas Aleksa.
NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Greta Gargasienė priminė, kad pernai tiek Europoje, tiek Lietuvoje didžiausi COVID-19 atvejų skaičiai buvo registruoti rudens pradžioje, rugsėjo mėnesį. „Ir šiais metais matome labai panašias tendencijas, kad sergamumas irgi pradėjo kilti rugpjūčio viduryje ir šiuo metu jau irgi stebimas pakilimas.
Bet jis yra dvigubai mažesnis negu praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu. Tą patį pastebi ir kitos šalys Europos, kad sergamumas po truputėlį kyla, bet jis yra žemesnis nei pernai. Taigi, tikėtina, kad galbūt ir šiais metais didžiausio sergamumo COVID-19 piko galime sulaukti rudens mėnesiais“, – komentavo ji.