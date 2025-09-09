Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Koronavirusas COVID-19

Kaukės – vis daugiau gydymo įstaigų: įspėja gyventojus pasisaugoti

2025-09-09 14:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 14:48

Augant susirgimams COVID-19 vis daugiau sveikatos priežiūros įstaigų rūpinasi prevencinėmis priemonėmis. Pranešimu apie rekomendaciją dėvėti kaukes pirmadienį išplatino ir Kauno poliklinika.

Kaukės – vis daugiau gydymo įstaigų: įspėja gyventojus pasisaugoti (Nuotr. spaudos pranešimo)

Augant susirgimams COVID-19 vis daugiau sveikatos priežiūros įstaigų rūpinasi prevencinėmis priemonėmis. Pranešimu apie rekomendaciją dėvėti kaukes pirmadienį išplatino ir Kauno poliklinika.

REKLAMA
5

Žinia apie tai įstaiga pasidalino socialiniame tinkle.

„Apsaugokime vieni kitus! Šiuo metu daugėja gripo ir peršalimo ligų, todėl pasirūpinkime savo ir bendruomenės sveikata. Rekomenduojame atvykus į polikliniką dėvėti veido kaukę ar respiratorių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei jaučiate peršalimo simptomus ar karščiuojate – kaukė yra būtina! Neturite kaukės? Ją nemokamai gausite registratūroje. Dėkojame už supratingumą. Būkime sveiki ir saugūs kartu!“ – dalinosi įstaiga.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę pranešimu apie privalomas kaukes įstaigos padaliniuose paskelbė ir Vilniaus rajono poliklinika.

REKLAMA

Daugėja sergančių COVID-19

Portalas tv3.lt primena rašęs, kad sergamumo COVID-19 pakilimas stebimas dar nuo rugpjūčio vidurio, tačiau jis yra mažesnis nei pernai tokiu pačiu metu.

Medikai įspėja, kad virusas darosi „piktesnis“, nes žmonės nebesiskiepija.

„Pastebime, kad sergamumas peršalimo ligomis jau tikrai padidėjo, be to, COVID-19 darosi „piktesnis“, nes pacientai nebesiskiepija. Vieni apskritai nelinkę skiepytis, kiti ta jau labai seniai darė. Kadangi vaikai jau sugrįžo į mokyklas ir darželius, kur kontaktų yra daugiau, tikėtina, kad tai – tik sergamumo rodiklių augimo pradžia, pasieksime dar didesnius“, – komentavo šeimos gydytrojas Irmantas Aleksa. 

REKLAMA
REKLAMA

NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Greta Gargasienė priminė, kad pernai tiek Europoje, tiek Lietuvoje didžiausi COVID-19 atvejų skaičiai buvo registruoti rudens pradžioje, rugsėjo mėnesį. „Ir šiais metais matome labai panašias tendencijas, kad sergamumas irgi pradėjo kilti rugpjūčio viduryje ir šiuo metu jau irgi stebimas pakilimas.

Bet jis yra dvigubai mažesnis negu praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu. Tą patį pastebi ir kitos šalys Europos, kad sergamumas po truputėlį kyla, bet jis yra žemesnis nei pernai. Taigi, tikėtina, kad galbūt ir šiais metais didžiausio sergamumo COVID-19 piko galime sulaukti rudens mėnesiais“, – komentavo ji.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Grįžta privalomos kaukės? Dėl COVID-19 atvejų Vilniaus įstaiga jau išplatino prašymą (nuotr. stop kadras)
Grįžta privalomos kaukės? Dėl COVID-19 atvejų Vilniaus įstaiga jau išplatino prašymą (134)
Autobilis.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų