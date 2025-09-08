Paskubėkite registruotis: skelbia apie galimybę patekti pas gydytojus be eilių

Tokia žinia socialiniame tinkle pirmadienį pasidalino ir Vilniaus rajono poliklinika.
„Dėmesio, pacientai! Šią savaitę Vilniaus rajono poliklinikoje turite galimybę be eilių patekti pas:
- LOR
- Ginekologą
- Urologą
- Chirurgą
- Echoskopuotoją (pilvo organų echoskopija)
- Kraujagyslių chirurgą
Registracija telefonu: +370 5 247 0027 arba gyvai atvykus į polikliniką. Svarbu: reikalingas šeimos gydytojo siuntimas. Nepraleiskite progos pasirūpinti savo sveikata be eilių!“ – registruotis kvietė įstaiga.
Registruotis galima bet kur Lietuvoje
Kaip nurodo Valstybinė ligonių kasa, turint šeimos gydytojo išrašytą siuntimą gydytojui specialistui per 180 kalendorinių dienų pacientas gali kreiptis į bet kurią kitą gydymo įstaigą Lietuvoje, sudariusią sutartį su ligonių kasa.
Pažymima, kad gydymo įstaigą patogu rinktis naudojantis Išankstine pacientų registracijos sistema ipr.esveikata.lt. Pasirinkus reikiamą paslaugą ir vietovę, šioje sistemoje rodomas galimas laisvas vizitų laikas įvairiose gydymo įstaigose ir galima iškart užsiregistruoti arba tai atlikti pasiskambinus gydymo įstaigai telefonu.
