  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paskubėkite registruotis: skelbia apie galimybę patekti pas gydytojus be eilių

2025-09-08 10:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 10:47

Ilgos eilės pas gydytojus specialistus vis dar išlieka didele problema Lietuvoje. Tačiau ne viena šalies poliklinika dalinasi ir geromis žiniomis, kai pas gydytoją galima patekti ir tą pačią savaitę. Tiesa, svarbu turėti šeimos gydytojo siuntimą.

Ilgos eilės pas gydytojus specialistus vis dar išlieka didele problema Lietuvoje. Tačiau ne viena šalies poliklinika dalinasi ir geromis žiniomis, kai pas gydytoją galima patekti ir tą pačią savaitę. Tiesa, svarbu turėti šeimos gydytojo siuntimą.

0

Tokia žinia socialiniame tinkle pirmadienį pasidalino ir Vilniaus rajono poliklinika.

„Dėmesio, pacientai! Šią savaitę Vilniaus rajono poliklinikoje turite galimybę be eilių patekti pas:

TAIP PAT SKAITYKITE:

  • LOR
  • Ginekologą
  • Urologą
  • Chirurgą
  • Echoskopuotoją (pilvo organų echoskopija)
  • Kraujagyslių chirurgą

Registracija telefonu: +370 5 247 0027 arba gyvai atvykus į polikliniką. Svarbu: reikalingas šeimos gydytojo siuntimas. Nepraleiskite progos pasirūpinti savo sveikata be eilių!“ – registruotis kvietė įstaiga.

Registruotis galima bet kur Lietuvoje

Kaip nurodo Valstybinė ligonių kasa, turint šeimos gydytojo išrašytą siuntimą gydytojui specialistui per 180 kalendorinių dienų pacientas gali kreiptis į bet kurią kitą gydymo įstaigą Lietuvoje, sudariusią sutartį su ligonių kasa. 

Pažymima, kad gydymo įstaigą patogu rinktis naudojantis Išankstine pacientų registracijos sistema ipr.esveikata.lt. Pasirinkus reikiamą paslaugą ir vietovę, šioje sistemoje rodomas galimas laisvas vizitų laikas įvairiose gydymo įstaigose ir galima iškart užsiregistruoti arba tai atlikti pasiskambinus gydymo įstaigai telefonu.

Naujienų portalas tv3.lt primena rašęs, kodėl vieni pas gydytojus laukia mėnesiais, kiti patenka tą pačią savaitę.

