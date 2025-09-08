Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Lietuvoje daugėja sergančių COVID-19: įvardijo, kokie simptomai būdingi šį sezoną

2025-09-08 17:08
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 17:08

Pastaruoju metu vis daugiau žmonių skundžiasi sloga, kosuliu ar gerklės skausmu. Nors šie simptomai būdingi peršalimui, dažnai jie gali reikšti ir koronaviruso infekciją.

„Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė primena, kad svarbu ne tik pasirinkti tinkamą gydymą, bet ir imtis apsaugos priemonių.  

Kaip atskirti peršalimą nuo koronaviruso?

„Dažnai vaistinėse apsilankę žmonės pasakoja, kad jų artimieji, sergantys koronavirusu, karščiuoja, tačiau temperatūra dažniausiai neviršija 38 °C. Daugeliui pasireiškia stiprus gerklės skausmas, gausi sloga su čiauduliu, kartais pereinanti į sinusitą. Kitas dažnas simptomas – varginantis kosulys, kuris, negydomas ar ignoruojamas, gali komplikuotis į bronchitą ar plaučių uždegimą“, – pranešime spaudai pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Pasak vaistininkės, peršalimas dažniausiai trunka iki savaitės ir pasižymi lengvesniais simptomais: silpna sloga, nedideliu gerklės perštėjimu, nestipriu kosuliu. Tuo tarpu koronaviruso simptomai paprastai būna intensyvesni, o liga gali užsitęsti ir sukelti komplikacijų.

„Svarbu pabrėžti, kad vien pagal simptomus negalima tiksliai nustatyti, kuria liga sergama. Todėl būtina atlikti testą, kurį galima pasidaryti gydymo įstaigoje arba įsigyti vaistinėje. Vis dėlto testai ne visada parodo koronaviruso infekciją, todėl rekomenduojama juos atlikti kelis kartus: pirmąją negalavimo dieną testas gali būti neigiamas, o infekciją gali atskleisti tik pakartotinis tyrimas po vienos ar dviejų parų“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Pagrindas – simptominis gydymas

Vaistininkė primena, kad tiek peršalimo, tiek koronaviruso gydymas yra panašus – svarbiausia poilsis, skysčiai, vitaminai ir pavienių simptomų malšinimas.

Koronavirusas paprastai gydomas simptomiškai: ilsėtis, gerti pakankamai skysčių, vartoti nereceptinius vaistus temperatūrai, gerklės skausmui ar slogai malšinti. Jei simptomai stiprėja, esate vyresnio amžiaus ar sergate lėtinėmis ligomis, būtina kreiptis į gydytoją. Kai kuriais atvejais gali būti paskirti receptiniai vaistai“, – pasakoja E. Ramaškienė.

Labai svarbu imtis prevencijos veiksmų

Vaistininkė E. Ramaškienė pabrėžia, kad norint apsaugoti save ir aplinkinius, profilaktika yra ypač svarbi.

„Pajutus pirmuosius simptomus, rekomenduojama likti namuose ir vengti viešų vietų. Jei būtina vykti į gydymo įstaigą ar vaistinę, reikėtų dėvėti medicininę kaukę. Rankų higiena, reguliarus patalpų vėdinimas, paviršių dezinfekcija bei imunitetą stiprinantys įpročiai – subalansuota mityba, fizinis aktyvumas, pakankamas miegas ir, žinoma, vitaminai C, D ir cinkas – tebėra efektyviausi būdai mažinti viruso plitimą“, – sako E. Ramaškienė.

Pagrindinis
Pagrindinis
2025-09-08 17:59
simptomas - silpnaprotystė…
Atsakyti
Hmm
Hmm
2025-09-08 18:02
Atkišk petį 5 marmalo infekcijai
Atsakyti
vėl
vėl
2025-09-08 17:59
viduriuoja vėl portalai apie tą nesąmonę išreklamuotą
Atsakyti
