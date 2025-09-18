Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Skaudi netektis: mirė filmo „Spąstai tėvams“ žvaigždė

2025-09-18 22:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 22:10

Polly Holliday, vaidinusi filmuose „Spąstai tėvams“ („The Parent Trap“) ir „Ponia Dautfajė“ („Mrs. Doubtfire“), mirė sulaukusi 88 metų.

Mirė „Spąstai tėvams“ žvaigždė (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)

0

Šią žinią patvirtino jos agentas Dennis Aspland, kuris „The New York Times“ paskelbė, kad aktorė mirė savo namuose Manhatane, skelbė independent.co.uk.

Netektis

1993 metų filme „Ponia Dautfajė“ („Mrs. Doubtfire“) Polly Holliday suvaidino smalsią kaimynę Gloria Chaney, vaidindama kartu su Robinu Williamsu, Sally Field ir Piersu Brosnanu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau ji pasirodė 1998 metų filme „Spąstai tėvams“ („The Parent Trap“), kuriame suvaidino Marvą Kulp – stovyklos „Walden“ savininkę ir vadovę, kur susitinka Lindsay Lohan.

Filmo režisierė Nancy Meyers ypatingai pagerbė Holliday atminimą, pavadindama ją „geros širdies žmogumi“ ir „nuostabia aktore“.

Ji „Instagram“ paskyroje rašė: „Labai liūdna išgirsti apie Polly Holliday mirtį. Ji buvo labai gera, atvira viskam ir tiesiog nuostabi kiekvieną akimirką filme „Spąstai tėvams“. Visai neseniai mačiau ją filme „Visi prezidento vyrai“ – ji buvo nuostabi tame filme. Reiškiu užuojautą jos artimiesiems ir draugams.“

Lindsay Lohan pakomentavo: „O Dieve. Kokia nuostabi moteris – tiek vidumi, tiek išore. Telaimina Dievas ir tegu ilsisi ramybėje, Polly.“

2000 metais Polly Holliday buvo įtraukta į Alabamos teatro ir kino šlovės galeriją (Alabama Stage and Screen Hall of Fame). Jos paskutinis vaidmuo buvo 2010 metų filme „Teisinga žaidimo taisyklė“ („Fair Game“).

