TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo, kada ir kur bus galima atsisveikinti su Rimtautu Vizgirda: šeima prašo 1 dalyko

2025-09-21 17:46
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 17:46

Vėlų šeštadienio vakarą paaiškėjo žinia apie žinomo verslininko, filantropo Rimtauto Vizgirdos mirtį. Šia sukrečiančia žinia pasidalino vyro žmona Birutė. Paaiškėjo, kur galima bus atsisveikinti su Rimtautu.

Rimtautas Vizgirda (Nuotr. organozatorių ir asociatyvi)

Vėlų šeštadienio vakarą paaiškėjo žinia apie žinomo verslininko, filantropo Rimtauto Vizgirdos mirtį. Šia sukrečiančia žinia pasidalino vyro žmona Birutė. Paaiškėjo, kur galima bus atsisveikinti su Rimtautu.

1

Vėlų šeštadienio vakarą Birutė, Rimanto Vizgirdos žmona, pasidalino liūdna žinia, apie vyro netektį. Moteris prašė palaikyti šeimą maldomis.

Paaiškėjo, kada ir kur bus galima atsisveikinti su Rimtautu

Po skaudžios žinios apie Rimtauto Vizgirdos netektį, kilo klausimas, kur ir kada bus galima atsisveikinti su žinomu verslininku bei filantropu.

Laidojimo paslaugų centras pasidalino žinia, kada bus galima atsisveikinti su vyru.

Pasidalinę žinia, rašo:

„Su giliausiu liūdesiu pranešame, kad netekome Rimtauto Juozo Vizgirdos (1938.05.20–2025.09.20).

Tegul Rimtauto Juozo atminimas išlieka šviesus, o prisiminimai suteikia stiprybės šią sunkią akimirką. Liūdime kartu su šeima, draugais, kolegomis ir visais, kam teko garbė pažinti.

Su Rimtautu Juozu atsisveikinimas vyks Laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinyje, M. K. Paco g. 4, Vilniuje, 2-oje salėje:

• rugsėjo 22 d., pirmadienį, 16:00–21:00 val.;

• rugsėjo 23 d., antradienį, 9:00–14:45 val.

Laidojamas Antakalnio kapinėse.Mes, esame čia, kad padėtume Jums atsisveikinti su pagarba, ramybe ir šiluma.

Artimieji Rimtauto Juozo atminimą prašo pagerbti vienu baltu gėlės žiedu. Kelias žemėje baigėsi, bet atmintyje Tu gyvensi amžinai...“

