Mirus garsiam verslininkui Vizgirdai – atviras žmonos Birutės interviu: paskutinius žodžius prisimins amžinai

Vėlų šeštadienio vakarą, žinomo verslininko bei filantropo Rimtauto Vizgirdos žmona Birutė pasidalino sukrečiančia žinia, jog mirė Rimtautas Vizgirda, žengdamas savo 88-uosius metus.
Moteris pasidalinusi įrašu, prašė tik vieno – maldomis palaikyti ją ir jos šeimą.
Atsivėrė apie Rimtauto ligą
Rimtauto Vizgirdos žmona Birutė savo socialiniuose tinkluose pasidalino sukrečiančia žinia apie vyro netektį.
Moteris įraše prašė maldomis būti kartu su ja ir jos šeima:
„Su giliu liūdesiu Birutės vardu pranešame, kad Rimtautas mirė. Prašome būti mintimis su Birute bei jos jos šeima, melstis už ją šiuo sunkiu momentu“.
Birutė atsivėrė apie vyro netektį bei sunkią ligą, su kuria gyveno 5-erius metus. Moteris pasakojo, jog Rimtautui buvo nustatyta idiopatinė plaučių fibrozė, todėl jau tuo laiku teko susitaikyti, jog ši liga yra nepagydoma, tačiau slopinama vaistais.
„Šiai ligai yra tik vaistai, kurie lėtina tą ligą. Šiemet šiai jo ligai suėjo 5-eri metai ir per šiuos metus ėmė šiek tiek blogėti, o paskutinės dvi savaitės buvo tikrai labai blogos“, – pasakoja moteris.
Moteris nesulaikydama ašarų pasakoja, jog jau vakar teko vykti atsisveikinti su vyru į ligoninę:
„Jau vakar buvo uždėta deguonies kaukė, tai jau žinojau, jog Rimtautas iškeliaus. Kai sužinojome apie diagnozę, tai gydytojai sakė, jog su ja žmonės išgyvena apie 5-erius metus, tai tiek viskas ir truko“.
Paskutinės dvi savaitės – stiprus pablogėjimas
Birutė pasakodama apie paskutinius įvykius neslepia, jog paskutinės dvi savaitės buvo sunkiausios, kokios buvo per 5-erius metus, kovojant su šia liga.
„Paskutines dvi savo gyvenimo savaites Rimtautas leido Šv. Roko ligoninėje, o vakar vakare 20:30 val. sužinojau, jog jis jau iškeliavo“, – prisimindama lemtingą vakarą pasakoja moteris.
Birutė pasakoja, jog šis vizitas ligoninėje tikrai nebuvo planinis. Rimtautui pasidarė blogiau ir šeima iš karto kreipėsi į šeimos gydytoją su klausimu, ką daryti, o šis patarė, jog geriausia vykti į ligoninę, tad Birutė paklausė šio patarimo ir nedelsiant išvyko į ligoninę kartu su Rimtautu.
„Dar sutapo, jog mes kraustėmės iš vieno buto į kitą, bet naujame bute jam labai pablogėjo. Šeimos gydytojui liepus, vykome į ligoninę su greitąja pagalba. Buvo pradėjęs gerti vaistus nuo plaučių silpnesnius, bet vėliau reikėjo jau ir stipresnių. Gydytojas sakė, jog nuo tų vaistų labai kenčia širdis“, – tęsė Birutė.
Moteris šiandien vyko atsiimti mirties liudijimo, o jame pamatė, kokia buvo mirties priežastis:
„Atsiėmiau mirties liudijimą. Ten buvo rašoma, jog neatlaikė širdis“.
Norėjo būti savarankiškas
Rimtauto žmona Birutė pasakoja, jog vyras norėjo būti savarankiškas, tačiau tikrai prireikė pagalbos atliekant net ir paprasčiausius dalykus.
Moteris atviravo, jog Rimtautas prieš kurį laiką gulėjo slaugos ligoninėje, tačiau gydytojų reikalavo, jog jį išleistų namo, nes jis gerai jaučiasi, todėl gydytojai taip ir padarė:
„Reikėjo padėti ir atsistoti, atsisėsti, išmaudyti, aprengti, bet su lazdele pavykdavo ir pačiam kartais atsistoti, pavaikščioti“.
Moteris atviravo, jog Rimtautas prieš mirtį buvo itin nusilpęs, svėrė gal apie 50 kilogramų:
„Jis jau nebenorėjo valgyti, tai tuomet supratau, kas laukia, nes prieš pusmetį palaidojau brolį su tais pačiais simptomais, tai žinojau, kas laukia Rimtauto, bet bandžiau šias mintis išmesti iš galvos“.
„Kai netenki žmogaus, su kuriuo buvai 24 valandas per parą, sunku suvokti, jog tai apskritai yra tikra“, – braukdama ašaras kalba Birutė.
Birutė pasakoja, jog faktas, jog Rimtauto nebėra yra, tačiau jo širdis ir protas priimti nenori.
„Atrodo, dar pasiimsiu savo rankinę ir vyksiu jo aplankyti“, – verkia moteris.
Birutės mintys apie vienatvę
Natūralu, jog žmogus netekęs mylimo žmogaus, trumpam pabėgti gali tik per darbus, todėl Birutė atvirauja, kuomet šiandien visą dieną lakstė su reikalais, mintis atitraukti pavyko dėl stipriai bėgančio tempo:
„Kai tu esi užsiėmusi, lakstai į ligoninę, laidojimo namus, kažkaip būni toje akimirkoje, galvoji apie tuos planus, ką ir kur padaryti, kam ir ką pasakyti, bet tik atsisėdi ir tuomet iš karto paskęsti tuose prisiminimuose, toje žinioje, iš karto sielvartas ima viršūnę“.
„Geriausia yra ką nors veikti, nes tik grįžti į namus ir iš karto blogai“, – pasakoja Birutė.
Moteris atvirauja, jog su Rimtautu šia tema apie jo mirtį yra pakalbėję, tačiau vyras visuomet išreikšdavo vieną – jog nori gyventi.
„Užvakar jo vienintelis sakinukas buvo: Birute, aš noriu gyventi. Aš jam dar pasakiau, kad tu tik sustiprėk, jei galėsi pats nuleisti kojytes iš lovos, tada gydytojai tave išleis ir važiuosime namo. Tas dvi savaites jis visą laiką norėjo ir prašė būti vežamas namo.
„Aš suvokiu tai, jog gyvenimas vis tiek eina tolyn ir aš kažkaip turiu kabintis į jį ir eiti toliau, bet šią akimirką man labai sunku. Svarbu, jog ir aš neparkrisčiau, nes mano vaikai Amerikoje“, – kalba Birutė.
Moteris pasidalino, ką veiks toliau, jog atitrauktų mintis:
„Grįšiu į dailę, dailės pamokas, nes aš ten viską pamirštu, susilieju su darbu ir manau, kad ten man bus daug lengviau“.
