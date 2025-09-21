Mirė žinomas šalies verslininkas bei filantropas Rimtautas Vizgirda

Birutė Vizgirda savo socialiniuose tinkluose paskelbė sukrečiančią žinią – mirė Rimtautas Vizgirda.
Pranešė sukrečiančią žinią
Mirė žinomas filantropas, verslininkas bei Čilės garbės konsulas Rimtautas Vizgirda eidamas 88-euosius metus. Apie netektį socialiniuose tinkluose pranešė vyro žmona Birutė.
Moteris pasidalinusi šia žinia rašo:
„Su giliu liūdesiu Birutės vardu pranešame, kad Rimtautas mirė. Prašome būti mintimis su Birute bei jos jos šeima, melstis už ją šiuo sunkiu momentu“.
