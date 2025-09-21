Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė žinomas šalies verslininkas bei filantropas Rimtautas Vizgirda

2025-09-21 11:14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 11:14

Mirė žinomas šalies verslininkas, filantropas bei Čilės garbės konsulas Rimtautas Vizgirda (88). Apie šią žinią pranešė žmona Birutė savo socialiniuose tinkluose.

Rimtautas Vizgirda (Nuotr. organizatorių ir asociatyvi nuotrauka)

Mirė žinomas šalies verslininkas, filantropas bei Čilės garbės konsulas Rimtautas Vizgirda (88). Apie šią žinią pranešė žmona Birutė savo socialiniuose tinkluose.

5

Birutė Vizgirda savo socialiniuose tinkluose paskelbė sukrečiančią žinią – mirė Rimtautas Vizgirda.

Pranešė sukrečiančią žinią

Mirė žinomas filantropas, verslininkas bei Čilės garbės konsulas Rimtautas Vizgirda eidamas 88-euosius metus. Apie netektį socialiniuose tinkluose pranešė vyro žmona Birutė.

Moteris pasidalinusi šia žinia rašo:

„Su giliu liūdesiu Birutės vardu pranešame, kad Rimtautas mirė. Prašome būti mintimis su Birute bei jos jos šeima, melstis už ją šiuo sunkiu momentu“.

