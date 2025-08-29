Lietuvoje užfiksuotos 2 kartu vaikštančios meškos: paaiškėjo, kur jos

Naujausia informacija apie dvi Lietuvoje vienoje vietoje fiksuotas meškas socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.
Paaiškėjo, kur dabar yra dvi Lietuvoje užfiksuotos meškos
Kaip skelbta anksčiau, du ruduosius lokius rugpjūčio 25 dieną užfiksavo medžiotojas Gvidijus Strolia, kurios ir pasirodė jo įrengtoje žvėrių viliojimo vietoje.
Toks reginys Lietuvoje – retas ir pirmasis. O meškutės niekur neskuba ir, kaip pranešama, toliau leidžia laiką toje pačioje vietoje.
„Meškutės ir šiandien (08-28) puotauja Kupiškio raj.
Tos pačios dvi rudosios smaguriauja toje pačioje vietoje kaip vakar ir užvakar, na o trečioji bando atidaryti medžiotojų įrengtą pašarų lovį.
Stebėti Lietuvoje užfiksuotas meškas galite LMŽD sukurtame meškų žemėlapyje:
www.meskos.lt arba
www.meskuzemelapis.lt“, – rašė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.
Neįtikėtinas reginys – Lietuvoje užfiksuotos dvi kartu vaikštančios meškos
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dvi kartu vaikštančios meškos užfiksuotos Kupiškio rajone, Uldukių kaimo apylinkėse.
Apie šį neįtikėtiną atvejį Lietuvos gamtoje tąkart socialiniuose tinkluose taip pat skelbė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.
„Wow! Meškutės mums vėl serviruoja tikrą gamtos sensaciją Lietuvoje!
Seniai buvome girdėję apie meškas Lietuvoje, tačiau jos niekur nedingo ir rugpjūčio 25 d. medžiotojo Gvidijaus Strolios įrengtoje žvėrių viliojimo vietoje apsilankė net DVI meškutės!
Tokį vaizdą pamatyti – tikra retenybė: galime sakyti Lietuvoje pirmą kartą užfiksuotos dvi meškos vienoje vietoje. Nors rudieji lokiai paprastai gyvena pavieniui, jauni individai kartais pakelia vienas kito draugiją ir gali pasirodyti kartu.
Vaizdas užfiksuotas Kupiškio r., Uldukių km. apylinkėse.
Dėkojame Šimonių MB medžiotojui Gvidijui Stroliai už pasidalintus išskirtinius vaizdus!
Tą pačią dieną paskelbta ir atnaujinta informacija, kad meškos patogiai įsitaisę smaguriauja toje pačioje vietoje.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija taip pat dalijosi ir nuotraukomis:
