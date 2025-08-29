Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvoje užfiksuotos 2 kartu vaikštančios meškos: paaiškėjo, kur jos

2025-08-29 10:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 10:50

Šios savaitės pradžioje Lietuvoje užfiksuotas neįtikėtinas reginys – Kupiškio rajone žvėrių viliojimo vietoje pasirodė dvi kartu vaikštančios meškos. Aiškėja, kur meškutės yra dabar.

Meškos Kupiškio rajone (nuotr. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija / Facebook)

Šios savaitės pradžioje Lietuvoje užfiksuotas neįtikėtinas reginys – Kupiškio rajone žvėrių viliojimo vietoje pasirodė dvi kartu vaikštančios meškos. Aiškėja, kur meškutės yra dabar.

REKLAMA
0

Naujausia informacija apie dvi Lietuvoje vienoje vietoje fiksuotas meškas socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.

Paaiškėjo, kur dabar yra dvi Lietuvoje užfiksuotos meškos

Kaip skelbta anksčiau, du ruduosius lokius rugpjūčio 25 dieną užfiksavo medžiotojas Gvidijus Strolia, kurios ir pasirodė jo įrengtoje žvėrių viliojimo vietoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Toks reginys Lietuvoje – retas ir pirmasis. O meškutės niekur neskuba ir, kaip pranešama, toliau leidžia laiką toje pačioje vietoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Meškutės ir šiandien (08-28) puotauja Kupiškio raj.

Tos pačios dvi rudosios smaguriauja toje pačioje vietoje kaip vakar ir užvakar, na o trečioji bando atidaryti medžiotojų įrengtą pašarų lovį.

REKLAMA

______________

Stebėti Lietuvoje užfiksuotas meškas galite LMŽD sukurtame meškų žemėlapyje:

www.meskos.lt arba

www.meskuzemelapis.lt“, – rašė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.

Neįtikėtinas reginys – Lietuvoje užfiksuotos dvi kartu vaikštančios meškos

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dvi kartu vaikštančios meškos užfiksuotos Kupiškio rajone, Uldukių kaimo apylinkėse.

REKLAMA
REKLAMA

Apie šį neįtikėtiną atvejį Lietuvos gamtoje tąkart socialiniuose tinkluose taip pat skelbė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.

„Wow! Meškutės mums vėl serviruoja tikrą gamtos sensaciją Lietuvoje!

Seniai buvome girdėję apie meškas Lietuvoje, tačiau jos niekur nedingo ir rugpjūčio 25 d. medžiotojo Gvidijaus Strolios įrengtoje žvėrių viliojimo vietoje apsilankė net DVI meškutės!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tokį vaizdą pamatyti – tikra retenybė: galime sakyti Lietuvoje pirmą kartą užfiksuotos dvi meškos vienoje vietoje. Nors rudieji lokiai paprastai gyvena pavieniui, jauni individai kartais pakelia vienas kito draugiją ir gali pasirodyti kartu.

Vaizdas užfiksuotas Kupiškio r., Uldukių km. apylinkėse.

Dėkojame Šimonių MB medžiotojui Gvidijui Stroliai už pasidalintus išskirtinius vaizdus!

_______________

Meškų apsilankymus Lietuvoje galite stebėti LMŽD sukurtame žemėlapyje:

www.meskos.lt arba

www.meskuzemelapis.lt“, – rašyta rugpjūčio 26-ąją pasidalintame įraše.

Tą pačią dieną paskelbta ir atnaujinta informacija, kad meškos patogiai įsitaisę smaguriauja toje pačioje vietoje.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija taip pat dalijosi ir nuotraukomis:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų