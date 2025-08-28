Netoli Vilniaus vėl pastebėjo mešką: štai kur lankėsi

Anksčiau Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi informacija apie Lietuvoje užfiksuotą pirmą tokį atvejį – du ruduosius lokius vienoje vietoje.
Vilniaus rajone vėl užfiksuota meška
O štai dar tą pačią dieną, rugpjūčio 25-ąją, pirmadienį, rudoji sukiojosi ir Vilniaus rajono apylinkėse, feisbuke pranešė draugijos atstovai.
„Kol dvi meškutės smaguriavo Kupiškio raj., tą pačią dieną (rugpjūčio 25 d.) kita rudoji lankėsi Sužionių apylinkėse, Vilniaus raj.
Už nuotraukas dėkojame MK Elnias vadovui Tomui Davidoniui.
Stebėti Lietuvoje užfiksuotas meškas galite LMŽD sukurtame žemėlapyje:
www.meskos.lt arba
www.meskuzemelapis.lt“, – dalijosi Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.
Kupiškio rajone užfiksuotas retas vaizdas – dvi meškos vienoje vietoje
Meškos Lietuvoje pastebimos ir užfiksuojamos vis dažniau, gamta nepašykšti ir išskirtinių reginių. Vienas tokių įvyko tą pačią rugpjūčio 25-ąją.
Kaip tąkart skelbė LMŽD, meškos „serviruoja tikrą gamtos sensaciją Lietuvoje“ – medžiotojas Gvidijus Strolia pasidalijo išskirtiniais kadrais iš Uldukių kaimo apylinkių, kuriuose – dvi meškos, pasirodžiusios žvėrių viliojimo vietoje.
„Wow! Meškutės mums vėl serviruoja tikrą gamtos sensaciją Lietuvoje!
Seniai buvome girdėję apie meškas Lietuvoje, tačiau jos niekur nedingo ir rugpjūčio 25 d. medžiotojo Gvidijaus Strolios įrengtoje žvėrių viliojimo vietoje apsilankė net DVI meškutės!
Tokį vaizdą pamatyti – tikra retenybė: galime sakyti Lietuvoje pirmą kartą užfiksuotos dvi meškos vienoje vietoje. Nors rudieji lokiai paprastai gyvena pavieniui, jauni individai kartais pakelia vienas kito draugiją ir gali pasirodyti kartu.
Vaizdas užfiksuotas Kupiškio r., Uldukių km. apylinkėse.
Dėkojame Šimonių MB medžiotojui Gvidijui Stroliai už pasidalintus išskirtinius vaizdus!“ – anksčiau socialiniuose tinkluose skelbė LMŽD.
Dar tą pačią dieną (rugpjūčio 26-ąją) pasidalinta ir informacijos apie dvi meškas atnaujinimu, kad šios patogiai įsitaisė minėtoje vietoje ir pasiliko joje pasmaguriauti ilgiau.
