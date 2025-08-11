Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatęs, kas bėga per kelią, lietuvis griebė kamerą: to išvysti nesitikėjo

2025-08-11 09:20 / šaltinis: Rokiškio sirena
2025-08-11 09:20

Rokiškio rajono gyventojai pasidalino vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota, kaip rugpjūčio 6 d. važiuojant automobiliu nuo Kamajų link Duokiškio, netoli Nemeniūnų kaimo (Rokiškio r.), vairuotojui per kelią perbėgo ne kas kitas, o… meška.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Andrius Ufartas/fotobankas)

0

Gyvūnas staigiai išniro iš pakelės ir perbėgo kelią, palikdamas stebėtojus apstulbusius.

Vaizdo įrašą galite peržiūrėti ČIA.

Meškos pastebimos vis dažniau

Pastaruoju metu meškos Lietuvoje – nebe tik pasakų ar zoologijos sodų personažai.

Gamtininkai pastebi, kad jų susitikimai su žmonėmis tampa vis dažnesni: neseniai viena lepečkojė klaidžiojo po Vilnių, o dabar jos užklysta ir į atokesnius regionus.

Specialistai primena: sutikus mešką, geriausia laikytis atstumo, netrukdyti ir jokiu būdu nebandyti jos maitinti ar fotografuoti iš arti – tai ne „selfie“ partneris, o laukinis žvėris.

Įdomu, kur nuskubėjo ši meškutė... Gal lekia į „Rokiškio Grand Rally“?

Kaip elgtis sutikus mešką?

Anksčiau Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija savo svetainėje dalijosi svarbiausiais patarimais, ką būtina žinoti ir kaip elgtis sutikus mešką.

1. Be abejonės, visi nustebs pamatę, bet pamačius – būtinai išlikite ramūs. Nenustebinkite lokio, jei jis nežino apie jūsų buvimą.

2. Jei sutikote jį arba ją gamtoje, sėdėjot ar piknikavot – lėtai atsistokite ir ramiai, užtikrintai kreipkitės į lokį, ramiu, pasitikinčiu tonu, tam, kad atskirtumėte savo balsą nuo potencialaus grobio gyvūno keliamo triukšmo.

Nepamirškite, kad jie ėda viską, briedžių jauniklius tame tarpe. Abejojantiems, užklauskite sienos apsaugos tarnybos pareigūnų – papasakos kur kas daugiau apie jas ir juos, nei matėte gražiuose video. Tad turite padaryti viską, kad lokys jus atpažintų kaip žmogų, o ne gyvūną.

3. Jei esate ne vienas, pasimatyme ar su šeima ant upelio, ežero kranto – nedelsdami paimkite visus su jumis esančius mažamečius vaikus ir laikykite juos.

Neskleiskite jokių keistų garsių garsų ar šūksnių, nevaidinkite nei drakono, nei ąsilo ar išsigandusio kiškio. Neleiskite to daryti vaikams ar draugei – lokys gali pamanyti, kad tai grobuoniško gyvūno garsas.

Lėtai mojuokite rankomis virš galvos ir ramiu, išlaikytu tonu liepkite lokiui pasitraukti. Jokiais būdais NEBĖKITE ir nedarykite jokių staigių judesių – jie, gali būti jūsų pabaigos pradžia.

4. Padėkite bet kokį maistą, jei turėjote, šalia. Kavą ar šampano taurę, sumuštinį su ikra – irgi.  Jei stovyklaujate, nepalikite jokio maisto nakčiai ar asmeninių daiktų gulėti aplinkui. <...> Jokiais būdais nebandykite atitraukti meškos dėmesio mėtydami į ją maisto produktus.

5. Ramiu, pasitikinčiu tonu komunikuodami, venkite tiesioginio akių kontakto su juo ar ja, nes jis gali būti suprastas kaip agresyvus žingsnis. Atsitraukite nuo meškos labai lėtai ir stebėkite ją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

