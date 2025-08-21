Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po virtinės incidentų viena Europos šalis suskaičiuos meškas

2025-08-21 10:24 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 10:24

Po virtinės incidentų, kai buvo užpulti žmonės, Slovakija mėgins susidaryti tikslesnį vaizdą apie savo lokių populiaciją. Vykdant laukinių gyvūnų stebėseną, visoje šalyje bus skaičiuojami plėšrūnai, pranešė valstybinė gamtos apsaugos tarnyba SOP, kuria remiasi naujienų agentūra TASR.

Meška (nuotr. SCANPIX)

Po virtinės incidentų, kai buvo užpulti žmonės, Slovakija mėgins susidaryti tikslesnį vaizdą apie savo lokių populiaciją. Vykdant laukinių gyvūnų stebėseną, visoje šalyje bus skaičiuojami plėšrūnai, pranešė valstybinė gamtos apsaugos tarnyba SOP, kuria remiasi naujienų agentūra TASR.

0

Anot duomenų, bus renkami plaukai ir išmatos, kad lokiai būtų identifikuoti atlikus DNR analizę. Atitinkamoje akcijoje dalyvaus apie 10 000 žmonių, įskaitant gamtosaugininkus, miškų darbininkus bei eigulius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dalyviai gaus mokomuosius vaizdo įrašus ir nedidelę įrangą. „Tai bus mėgintuvėlis su etanoliu, vienkartinės pirštinės, lipdukas mėginiui pažymėti ir popierinis vokas plaukams rinkti“, – sakė SOP direktorius Romanas Fajthas. Anot jo, norima surinkti mažiausiai 7 000 išmatų ir plaukų mėginių. Akcijos kaštus esą dar sunku įvertinti. Rezultatų tikimasi po 12 mėnesių.

Pastaruoju metu Slovakijoje ne kartą būta lokių išpuolių prieš žmones. Praėjusį spalį po susidūrimo su lokiu mirė grybautojas. Kovą miške prie Detvos miesto rastas negyvas 59 metų vyras sužalota galva. Gegužę lokys užpuolė darbininką įmonės teritorijoje.

Vyriausybė pavasarį paskelbė ekstremalią padėtį ir nusprendė leisti sumedžioti 350 lokių. 2022 m. tyrimas, atliktas bendradarbiaujant su Prahos Karolio universitetu, parodė, kad lokių Slovakijoje gali būti mažiausiai 1 012, o daugiausiai – 1 275. Naujesnių duomenų  nėra.

Rudieji lokiai paprastai vengia žmonių. Tačiau jei įvyksta netikėtas susitikimas arba jei patelės mano kylant pavojų jaunikliams, plėšrūnai gali pulti.

