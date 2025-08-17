Su Lietuvos U16 krepšinio rinktine sidabrą Europos čempionate iškovojęs Tomas Tarasevičius: „Apmaudu, kai esi šalia svajonės“

Jau sekmadienio rytą rinktinė sugrįžo į Lietuvą, o Vilniaus oro uoste komandos laukė gausus pasitikimas.
Vyriausiasis treneris Tomas Tarasevičius neslėpė džiaugsmo dėl pasiekimo ir pripažino, kad šis čempionatas jam buvo ypatingas.
„Miego trūkumas – baisus. Iškart iš arenos į oro uostą, tada persėdimas ir dabar esame čia. Laukia ilgas arba labai trumpas sekmadienis, nes buvo visas pramiegotas“, – sakė T. Tarasevičius.
Kalbėdamas apie finalą strategas pabrėžė, jog komanda laikėsi plano, tačiau lemiamu metu pritrūko jėgų: „Žinojome, ką varžovai žaidžia ir turėjome savo idėjas. Pirmoje dalyje tai puikiai veikė, o antroje – pritrūkome fiziškumo. Nė vienam žaidėjui neturiu priekaištų. Turėjome daug problemų su žarnyno virusu, jis mus „pjovė“ viso pasirengimo metu, tikrai pabaigoje tos energijos ir pritrūko. Šie vyrukai yra kariai, didžiausia padėka jiems ir džiaugiamės savo pasiekimu.“
Treneris neslėpė, kad apmaudo dėl prarastos galimybės iškovoti auksą buvo: „Apmaudu, kai esi šalia svajonės. Jeigu liepos 5-ą būtų kažkas pasiūlęs 5-ą vietą ir patekimą į pasaulio čempionatą, būtume sutikę ir paėmę tokį pasiekimą. Viršijome lūkesčius, gana vėlyva karta, kas U16 daug reiškia. Viską atpirko charakteriai, tik finalas nepasisekė. Rinktinių tikslas yra išugdyti žaidėjus vyrų rinktinei, o čia yra tik tarpinė stotelė.“
Anot T. Tarasevičiaus, šios kartos potencialas – milžiniškas: „Vienareikšmiškai. Visai kartai linkiu nesustoti dirbti ir tiems, kurie nepateko į dvyliktuką. Metai bėga, keičiasi kūnas ir po metų jau kažkas gali pasikeisti.“
Treneris atskleidė, jog tikėjosi didžiausių rezultatų išvysti ateityje, tačiau jau dabar jaunimas pranoko lūkesčius: „Galvojau, kad geriausias rezultatas šitai kartai bus pasiekus 20-mečių čempionatą. Turime ir ankstyvesnės brandos žaidėjų, bet mano rizika ir sprendimas buvo imti ne visus tokius, o duoti šansus tiems, kas dar tik piką pasieks. Džiaugiuosi, kad pavyko nesudegti šitoje vietoje ir nušovėme vienu šūviu du zuikius.“
Didžiausiu komandos lyderiu čempionate tapo Gabrielius Buivydas: „Gabrieliui leiskime bėgti ir jo nesustabdys niekas. Išskirtinių sugebėjimų žaidėjas, labai gero charakterio. Jis visada savo kartoje buvo vienas geriausių žaidėjų ir toliau nestabdo. Gabrielius yra Gabrielius ir tegu jis eina savo keliu – kažkada su juo lyginsime kitus žaidėjus.“
Maloniai trenerį nustebino ir Luko Šiškausko proveržis: „Lukas visus nustebino. Žinojome jo gynybinį potencialą ir galvojome, kad jis bus tas žmogus, kuris stabdys varžovų lyderius, bet pagrindinis virsmas vyko psichologijoje. Jo veiksmuose atsirado didelis užtikrintumas ir iš rotacijos žaidėjo tapo startinio penketuko nariu. Viso čempionato metu priėmė gerus sprendimus ir tas džiugino. Manau, kad potencialo vaikinas tikrai turi.“
T. Tarasevičius paminėjo ir Jokūbą Kuktą, kurio žaidimą stipriai paveikė virusas: „Jokūbas nebuvo šitame čempionate toks, prie kokio buvome įpratę – jį labai išmušė iš vėžių virusas. Gaila dėl jo, bet kai žaidėjas tiek kartų yra mane ištraukęs, tikėjau juo iki galo. Metimas prieš ispanus išvedė mus į pasaulio čempionatą.“
Kalbėdamas apie ateitį, treneris neslėpė, kad tikslai ir toliau bus ambicingi: „Jeigu pats sau nekeli tikslų ir nespaudi, tada reikia užleisti vietą kitiems. Bet kokiu atveju, tu važiuodamas tyliai svajoji. Niekada nesimėtau skambiais pasisakymais. Niekas nebūtų patikėjęs, kad grįšime su medaliais, o kitąmet viskas prasidės iš naujo. Labai ramiai į tai žiūrime. Stebėsime žaidėjus ir keliausime į čempionatą.“
Pirmasis čempionatas T. Tarasevičiui tapo vertinga patirtimi: „Daug visko. Klysta ne tik žaidėjai, bet ir treneriai. Rūbinėje kalbėjome, kad tikslas yra, jog visi paaugtų. Tik vienas treneris turėjo antrą čempionatą, visi kiti važiavo pirmą kartą – tokie niekam nežinomi, bet pasiekėme rezultatą. Ta patirtis pasitarnaus ateityje.“
Paklaustas, ar tokie pasiekimai neužkelia kartelės per aukštai, strategas pripažino: „Aišku, kad gali būti meškos paslauga. Reikia tikėti savo sistema, savo žaidėjais ir viskas bus gerai.“
Treneris atskleidė, kad didžiausią jaudulį ekipa jautė prieš dvikovą su italais: „Nebuvo baimių. Iš tiesų jautėme jaudulį prieš rungtynes su italais, nes iškrito prancūzai, o mes esame geresni už italus. Klaidos jaudulys buvo toks, kad galime susigadinti sau čempionato finišą. Stumi jaudulį į šoną ir darai savo darbą.“
