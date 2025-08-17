„UFC 319“: Dana White‘o nuomonė apie naujojo organizacijos čempiono pergalę ir Kristapo Porzingio norą išbandyti save MMA

Per kovą Ch. Čimajevas atliko 12 pargriovimų ir rekordinius 549 smūgius, dominuodamas prieš D. Du Plessį, o trečiasis raundas Ch. Čimajevui teisėjų akimis buvo įskaitytas 10–8 dėl absoliutaus dominavimo.
Pats UFC vadovas Dana White‘as pagrindinę vakaro kovą matė šiek tiek kitaip nei teisėjai.
D. White, žinoma, pripažino Ch. Čimajevo pergalę prieš D. Du Plessį, tačiau vietoje vieno 10–8 raundo, kurį įrašė teisėjai, UFC generalinis direktorius savo kortelėje turėjo net keturis tokius raundus.
D. White rezultatas buvo 50–41 Ch. Čimajevo naudai, o penktą raundą jis įvertino 10–9 Ch. Čimajevo naudai.
„Visų pirma, aš turėjau kiekvieną raundą 10–8, galbūt išskyrus paskutinį, – spaudos konferencijoje sakė D. White‘as. – Būti tokioje situacijoje, kai esi laikomas „kryžiaus“ pozicijoje, visiškai dominuojamas parteryje, mušamas į veidą ir alkūnėmis – tai labai sunku.
Manau, jis gerai susitvarkė ir po kiekvieno raundo vis tiek grįždavo, bandydamas įsitraukti į kovą ir stengtis laimėti.“
D. White‘as negalėjo atsakyti, ar nereikėjo kovos stabdyti anksčiau laiko, nors Ch. Čimajevas ir dominavo pagal atliktus smūgius.
„Nežinau, kiek tie smūgiai buvo stiprūs, ir nenoriu žinoti. Niekas nenori būti tokioje pozicijoje, kai esi prispaustas ir daužomas į galvą. Tai labai frustracija kelianti situacija. Jo veidas buvo stipriai sumuštas, be to, priėmė daug kelių į korpusą, kojas, klubus. Tai bus ilga kelionė namo į Pietų Afriką“, – sakė D. White‘as.
Iki „UFC 319“ nė vienas kovotojas nebuvo pasiekęs čempioniškų raundų kovoje su Ch. Čimajevu. Iki šiol tik buvęs vidutinio svorio kategorijos čempionas Kamaru Usmanas ir buvęs pretendentas į titulą Gilbertas Burnsas buvo pajėgūs išgyventi prieš Ch. Čimajevą visus suplanuotus raundus.
Spaudos konferencijoje D. White‘as kalbėjo ir apie kitus dalykus, įskaitant ir Baltųjų rūmų kieme numatytą turnyrą. UFC vadovo buvo paklausta, ar yra bent mažytis šansas, jog ten galėtų kovoti apie karjeros pabaigą paskelbęs, bet apie tokį turnyrą sužinojęs ir jame pasirodyti norintis buvęs sunkiasvorių čempionas Jonas Jonesas.
„Ją Jonas galėtų padaryti per ateinančius tris mėnesius, kad aš juo patikėčiau?, – retoriškai klausė D. White‘as. – Jei reikėtų statyti lažybose, šansai būtų milijardas prie vieno, kad J. Jonesas atsidurtų „White House“ turnyre.
D. White‘o buvo pasiteirauta ir apie Latvijos rinktinės narį Kristapą Porzingį, kuris neseniai Latvijos žiniasklaidai duotame interviu teigė, jog yra itin pamėgęs MMA ir po krepšininko karjeros norėtų išbandyti save šiame sporte.
„Man jis patinka, jis geras vyrukas. Bet tai labai sudėtingas perėjimas – nuo krepšinio į UFC. Visgi smagu girdėti, kad jis taip galvoja. Galbūt kai baigs karjerą, bandys. Bet pirmiausia jam reiktų sukovoti kelias mėgėjiškas kovas. O tada pažiūrėsime, ar nuomonė nepasikeis“, – sakė D. White‘as.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!