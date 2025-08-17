Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„UFC 319“ turnyre – okautai alkūnėmis iš apsisukimo užfiksuoti dvejose kovose iš eilės

2025-08-17 08:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 08:46

Čikagoje vykusiame „UFC 319“ mišrių kovos menų turnyre užfiksuoti 9-asis ir 10-asis organizacijos nokautai alkūne iš apsisukimo paeiliui.

Carlosas Pratesas ir Lerone'as Murphy nokautavo savo varžovus | „Stop“ kadras

0

Carlosas Pratesas (22–7) po nuvylusio pralaimėjimo paskutinėje kovoje prieš Ianą Machado Garry sėkmingai sugrįžo ir nokautavo Geoffą Nealą (16-7) pačioje pirmo raundo pabaigoje.

C. Pratesas jau buvo pažeidęs G. Nealo akį keliais smūgiais, tačiau netikėtai paleido lemiamą alkūnės smūgį iš apsisukimo, kuris baigė kovą 4:59 pirmajame raunde.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po to brazilas pareiškė norą kovoti savo šalyje, kai UFC spalį sugrįš į Braziliją.

„Jaučiuosi nuostabiai, – po pergalės sakė C. Pratesas. – Rytoj bus mano gimtadienis, prašau suteikti man kovą Brazilijoje ir 50 tūkst. dolerių premiją, važiuojam, švęskim. Manau, kad Rio de Žaneiro turnyro bendra pagrindinė kova turėtų būti Carlos Prates prieš Leoną Edwardsą. Laikas dabar.“

Atsakymo laukti ilgai nereikėjo – UFC generalinis direktorius Dana White’as dar transliacijos metu patvirtino, kad brazilui bus skirtas 50 tūkst. JAV dolerių premijos čekis ir vieta Rio turnyre, nors varžovas dar nėra nustatytas.

C. Pratesas tapo pirmuoju, kuriam UFC pavyko nokautuoti G. Nealą.

Po šios kovos į narvą žengė Lerone‘as Murphy (17-0-1) ir UFC debiutantas Aaronas Pico (13-5), kurių kova baigėsi identiškai – nokautas alkūne iš apsisukimo dar pirmajame raunde.

Tobulai laiku atliktas L. Murphy smūgis parbloškė varžovą ant grindų ir nors britas dar pridėjo vieną smūgį, tačiau amerikietis jau buvo be sąmonės.

Po kovos interviu metu L. Murphy sakė, kad būtent tokio momento jam reikėjo, kad užsitikrintų kovą dėl titulo. Joe Roganas iš karto paskelbė žinią, kad jis gavo „Vakaro pasirodymo“ premiją.

Netrukus į pasirodymą sureagavo ir puslengvio svorio kategorijos čempionas Alexanderis Volkanovskis, kuris socialiniame tinkle „X“ parašė, kad su L. Murphy pasimatys gruodį.

Praėjusiais metais L. Murphy vieningu teisėjų sprendimu nugalėjo Daną Ige ir Joshą Emmettą bei šiuo metu UFC puslengvio svorio kategorijos reitinge užima 6-ąją vietą.

Buvusiam „Bellator“ ir PFL kovotojui A. Pico nutrūko trijų pergalių serija. Prieš šį debiutą UFC jis buvo vieningu teisėjų sprendimu nugalėjęs Jamesą Gonzalezą ir pirmame raunde pasiekęs dvi pergalės prieš Pedro Carvalho bei Henry Corralesą.

Į viršų