Chamzatas Čimajevas dominavo „UFC 319“ turnyre ir įveikęs Dricusą Du Plessį tapo naujuoju UFC čempionu

Vos po 5 sekundžių Ch. Čimajevas vertė D. Du Plessį ant žemės ir prispaudė jį prie grindų bei atliko didelį kiekį smūgių į galvos šoną. D. Du Plessis sugebėjo būdamas ant nugaros kiek priartėti prie narvo krašto, tačiau Ch. Čimajevas vis jį paslinkdavo toliau. Likus 20 sekundžių iki raundo pabaigos D. Du Plessis sugebėjo ne tik išsivaduoti, bet ir atsistoti, tačiau vos po kelių sekundžių Ch. Čimajevas ir vėl jį griovė.
IT TOOK KHAMZAT CHIMAEV JUST 5 SECONDS BEFORE TAKING DOWN DRICUS DU PLESSIS 🤯 #UFC319pic.twitter.com/MokdBqYpeyREKLAMA— Championship Rounds (@ChampRDS) August 17, 2025
Antrajame raunde kovotojai apsikeitė aukštais spyriais, o tada Ch. Čimajevas vėl bloškė ant žemės D. Du Plessį, kuris šį kartą suspėjo bent jau prisispausti prie narvo krašto. Šį kartą Ch. Čimajevas tokioje pozicijoje daug žalos nedarė, tačiau ir D. Du Plessiui smūgiuoti buvo pernelyg sunku. Likus 2 min. iki raundo pabaigos Ch. Čimajevas buvo atlikęs 171 smūgį, kai du D. Du Plessis – vos 12.
Trečiasis raundas prasidėjo taip pat – kovotojai apsikeitė keliais smūgiais, o tada D. Du Plessis tiesiog buvo numestas ant žemės ir visą raundą Ch. Čimajevas buvo prispaudęs varžovą bei atlikinėjo smūgius.
Ketvirtajame raunde D. Du Plessiui pavyuko keliomis sekundėmis ilgiau išsilaikyti stovėsenoje, tačiau ir vėl viskas labai greitai persikėlė į parterį. Nors Ch. Čimajevas vėl kontroliavo kovą, tačiau likus maždaug minutei iki raundo pabaigos teisėjas nusprendė perkelti kovą į stovėseną. Ten kovotojai vėl užtruko mažiau nei 10 sekundžių, o tada Ch. Čimajevas vėl parvertė D. Du Plessį ant žemės ir taip užbaigė raundą.
Penktajame raunde kovotojai pavieniais smūgiais keitėsi apie 20 sekundžių, kol Ch. Čimajevas vėl narvo viduryje pargriovė D. Du Plessį. Tai Ch. Čimajevui bvuo jau 10-as sėkmingas pargriovimas iš 12 bandymų. Praėjus pusei raundų D. Du Plessis labai greitu judesiu sugebėjo išsivaduoti ir atsidurti viršutinėje pozicijoje. Nors D. Du Plessis dar pamėgino pagauti Ch. Čimajevo kaklą, tačiau pastarasis greitai išsivadavo ir vėl pats atsidūrė viršutinėje pozicijoje. Likus 1 min. 22 sek. teisėjas antrą kartą sustabdė kovą bei perkėlė ją į stovėseną. Ten D. Du Plessis turėjo keletą sėkmingų smūgių, o tada Ch. Čimajevas vėl mėgino parversti varžovą, tačiau šį kartą D. Du Plessis atliko puikų apsigynimą, pats netrukus atsidūrė arti bandymo atlikti skausmingą veiksmą, tačiau laiko buvo per mažai ir kova buvo baigta.
KHAMZAT CHIMAEV DEFEATS DRICUS DU PLESSIS BY UNANIMOUS DECISION! (50-44 x3)— Championship Rounds (@ChampRDS) August 17, 2025
AND NEW!!!!! #UFC319 pic.twitter.com/5mPMTW77uW
Po kovos Ch. Čimajevas atsiprašė, kad nepribaigė anksčiua laiko D. Du Plessio, tačiau teigė besidžiaugiantis savo pasirodymu. Jis pagyrė D. Du Plessį, sakydamas, kad šis turi „tikrą širdį“ ir yra „tikras liūtas“.
„Visada laimingas, – sakė Ch. Čimajevas. – Duokit mano pinigus. Dana (White), atsiųsk mano pinigus. Diržas svarbus mano šaliai. Niekada neplanuoju kovos – tiesiog einu į darbą kaip sporto salėje. Gerbiu šį vyrą. Jis buvo vienintelis čempionas, kuris minėjo mano vardą. Šis vyras turi didelę širdį. Tikras liūtas. Afrikietis, tikras liūtas.“
D. Du Plessis sakė, jog Ch. Čimajevas yra ne tik stiprus: „Atrodė, lyg jis žinotų, koks bus mano kitas veiksmas.“ Jis parodė Ch. Čimajevui pagarbą ir pažadėjo ateityje susigrąžinti čempiono diržą.
Ch. Čimajevas viso atliko 567 smūgius, iš kurių pataikė 529, tuo tarpu D. Du Plessis – 68, iš kurių pataikė 45. Visgi akcentuotų smūgių statistika jau kiek artimesnė – Ch. Čimajevas iš 47 atliktų smūgių pataikė 37, tuo tarpu D. Du Plessis – iš 29 – 13.
Ch. Čimajevui priklauso 21 min. 40 sek. kontrolės laikas, tuo tarpu D. Du Plessiui – 53 sekundės.
Ch. Čimajevui tai buvo 9-oji pergalė UFC organizacijoje, prieš tai jis įveikė buvusius čempionus Kamaru Usmaną ir Robertą Whittakerį.
D. Du Plessiui tai buvo pirmasis pralaimėjimas nuo 2018 m. spalio, o nuo tada jis buvo laimėjęs net 11 kovų iš eilės.
Visi „UFC 319“ turnyro rezultatai:
Chamzatas Čimajevas nugalėjo Dricusą Du plessį vieningu teisėjų sprendimu (50-44, 50-44, 50-44)
Lerone‘as Murphy nugalėjo Aaroną Pico nokautu – 1 raundas, 3:21
Carlosas Pratesas nugalėjo Geoffą Nealą nokautu – 1 raundas, 4:59
Michaelas Page‘as nugalėjo Jaredą Cannonierį vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)
Timas Elliotas nugalėjo Kai Asakurą skausmingu veiksmu (giljotinos smaugimas) – 2 raundas, 4:39
Baisanguras Susurkaevas nugalėjo Tomą Nolaną skausmingu veiksmu („rear-naked choke“ smaugimas) – 2 raundas, 2:01
Michalas Oleksiejczukas nugalėjo Geraldą Meerschaertą techniniu nokautu – 1 raundas, 3:03
Loopy Godinez nugalėjo Jessicą Andrade vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)
Alexanderis Hernandezas nugalėjo Chase‘ą Hooperį techniniu nokautu – 1 raundas, 4:58
Drakkaras Klose nugalėjo Edsoną Barbozą vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)
Karine Silva nugalėjo Dione Barbosa vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)
Josephas Moralesas nugalėjo Alibi Idirį skausmingu veiksmu (trikampis smaugimas) – 2 raundas, 3:04
